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Директор химконцерна в ФРГ предрек новый скачок цен на нефть из-за Ирана - РИА Новости, 09.06.2026
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17:50 09.06.2026
Директор химконцерна в ФРГ предрек новый скачок цен на нефть из-за Ирана

Директор BASF Камит: конфликт с Ираном приведет к очередному скачку цен на нефть

© AP Photo / Eric GayНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяные вышки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт вокруг Ирана может привести к очередному скачку цен на нефть, заявил исполнительный директор немецкого химического концерна BASF Маркус Камит.
  • Он подчеркнул, что международное сообщество постепенно подходит к тому моменту, когда нефтяные резервы начнут истощаться.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана может привести к очередному скачку цен на нефть, заявил исполнительный директор немецкого химического концерна BASF Маркус Камит.
"Если Ормузский пролив вскоре не будет открыт, во втором полугодии может произойти еще один ценовой шок, (который коснется - ред.) как нефти, так и продуктов нефтепереработки", - сказал Камит на встрече Международного клуба экономических журналистов Франкфурта, его слова приводит агентство DPA.
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Кроме того, Камит подчеркнул, что международное сообщество постепенно подходит к тому моменту, когда нефтяные резервы начнут истощаться.
При этом глава химконцерна заявил, что ситуация с газом не вызывает у него такого же беспокойства, несмотря на рост цены. При этом Камит отметил, что страны Европы, включая Германию, не станут регионом с дешевым газом, поскольку не добывают собственный газ.
"Очевидно, мы рады быть промышленно развитым регионом с дефицитом энергии", - добавил Камит.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
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