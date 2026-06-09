Директор химконцерна в ФРГ предрек новый скачок цен на нефть из-за Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Конфликт вокруг Ирана может привести к очередному скачку цен на нефть, заявил исполнительный директор немецкого химического концерна BASF Маркус Камит.

Он подчеркнул, что международное сообщество постепенно подходит к тому моменту, когда нефтяные резервы начнут истощаться.

БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана может привести к очередному скачку цен на нефть, заявил исполнительный директор немецкого химического концерна BASF Маркус Камит.

"Если Ормузский пролив вскоре не будет открыт, во втором полугодии может произойти еще один ценовой шок, (который коснется - ред.) как нефти, так и продуктов нефтепереработки", - сказал Камит на встрече Международного клуба экономических журналистов Франкфурта, его слова приводит агентство DPA

Кроме того, Камит подчеркнул, что международное сообщество постепенно подходит к тому моменту, когда нефтяные резервы начнут истощаться.

При этом глава химконцерна заявил, что ситуация с газом не вызывает у него такого же беспокойства, несмотря на рост цены. При этом Камит отметил, что страны Европы, включая Германию, не станут регионом с дешевым газом, поскольку не добывают собственный газ.

"Очевидно, мы рады быть промышленно развитым регионом с дефицитом энергии", - добавил Камит.