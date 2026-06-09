Выход из ДНЯО был бы невыгоден Ирану, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что Ирану был бы невыгоден выход из Договора о нераспространении ядерного оружия.
- Белоусов указал, что в случае выхода из ДНЯО Тегеран практически закрыл бы для себя возможность опираться на договор при реализации своих планов в области мирной атомной энергетики.
- По мнению посла, выход Ирана из Договора даст дополнительный повод его недоброжелателям применить самые крайние меры в отношении этой страны.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ирану был бы невыгоден выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Исламская Республика Иран - это суверенное государство, и иранцы могут принять любое решение. Но, на мой взгляд, выход из ДНЯО ни в данный момент, ни в будущем не в интересах Ирана по многим причинам", - сказал Белоусов в ходе семинара, организованном ПИР-Центром.
Среди причин он указал прежде всего на то, что в этом случае Тегеран практически закрыл бы для себя возможность опираться на договор, в частности на его третью и четвертую статьи, при реализации своих планов в области мирной атомной энергетики.
"А это очень важный аспект. Более того, по моему мнению, если Иран выйдет из Договора, то это даст дополнительный повод его недоброжелателям применить самые крайние меры в отношении этой страны. Скорее всего, это просчитывается иранским руководством, и я полагаю, что Тегеран не пойдет на этот шаг", - добавил посол.
Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Реза ранее говорил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду, если США вторгнутся в Персидский залив или "совершат любую агрессию" в отношении Ормузского пролива.