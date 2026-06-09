Выход из ДНЯО был бы невыгоден Ирану, заявил МИД

"А это очень важный аспект. Более того, по моему мнению, если Иран выйдет из Договора, то это даст дополнительный повод его недоброжелателям применить самые крайние меры в отношении этой страны. Скорее всего, это просчитывается иранским руководством, и я полагаю, что Тегеран не пойдет на этот шаг", - добавил посол.