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Постпредство Ирана в Вене назвало проект резолюции США абсурдным - РИА Новости, 09.06.2026
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14:31 09.06.2026
Постпредство Ирана в Вене назвало проект резолюции США абсурдным

Постпредство Ирана назвало абсурдным внесенный США в МАГАТЭ проект резолюции

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство Ирана при международных организациях в Вене назвало абсурдным внесенный США в Совет управляющих МАГАТЭ проект резолюции по ядерной программе Ирана.
  • В заявлении постпредства указано, что агрессия и угрозы со стороны США сделали фактически, логически и юридически невозможным применение гарантий МАГАТЭ на «уничтоженных объектах».
  • 7 июня 2026 года президент США публично пригрозил вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана.
ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Постпредство Ирана при международных организациях в Вене назвало абсурдным внесенный США в Совет управляющих МАГАТЭ проект резолюции по его ядерной программе.
"Абсурдно, что США - страна-агрессор - вносят на рассмотрение Совета управляющих проект резолюции по мирной ядерной деятельности Ирана. Они льют крокодиловы слезы из-за проблем, которые сами же и создали, и вменяют Ирану "несотрудничество" там, где их агрессия сделала фактически, логически и юридически невозможным применение гарантий МАГАТЭ на так называемых "уничтоженных объектах", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.
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Представители дипведомства подчеркнули, что "агрессия и продолжающиеся угрозы", которые привели к нынешним "исключительным обстоятельствам", не прекратились.
"Более того, совсем недавно, 7 июня 2026 года, в тот самый день, когда проект резолюции был неофициально распространен в Вене, президент США публично пригрозил вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана", - добавили в постпредстве Ирана.
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