Постпредство Ирана в Вене назвало проект резолюции США абсурдным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпредство Ирана при международных организациях в Вене назвало абсурдным внесенный США в Совет управляющих МАГАТЭ проект резолюции по ядерной программе Ирана.
- В заявлении постпредства указано, что агрессия и угрозы со стороны США сделали фактически, логически и юридически невозможным применение гарантий МАГАТЭ на «уничтоженных объектах».
- 7 июня 2026 года президент США публично пригрозил вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана.
ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Постпредство Ирана при международных организациях в Вене назвало абсурдным внесенный США в Совет управляющих МАГАТЭ проект резолюции по его ядерной программе.
"Абсурдно, что США - страна-агрессор - вносят на рассмотрение Совета управляющих проект резолюции по мирной ядерной деятельности Ирана. Они льют крокодиловы слезы из-за проблем, которые сами же и создали, и вменяют Ирану "несотрудничество" там, где их агрессия сделала фактически, логически и юридически невозможным применение гарантий МАГАТЭ на так называемых "уничтоженных объектах", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.
Представители дипведомства подчеркнули, что "агрессия и продолжающиеся угрозы", которые привели к нынешним "исключительным обстоятельствам", не прекратились.
"Более того, совсем недавно, 7 июня 2026 года, в тот самый день, когда проект резолюции был неофициально распространен в Вене, президент США публично пригрозил вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана", - добавили в постпредстве Ирана.