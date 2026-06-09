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Иран назвал проект резолюции США в МАГАТЭ попыткой оправдать новую агрессию - РИА Новости, 09.06.2026
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14:27 09.06.2026
Иран назвал проект резолюции США в МАГАТЭ попыткой оправдать новую агрессию

Постпредство Ирана назвало резолюцию США в МАГАТЭ попыткой оправдать агрессию

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проект резолюции США по ядерной программе Ирана внесли на совете управляющих МАГАТЭ.
  • Постпредство Ирана при международных организациях в Вене заявило, что это попытка оправдать новую агрессию.
ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Проект резолюции США по ядерной программе Ирана, внесенный на совете управляющих МАГАТЭ, выглядит очередной попыткой оправдать новую агрессию, заявило постпредство Ирана при международных организациях в Вене.
Постпредство Исламской Республики сообщило, что США добиваются принятия в МАГАТЭ провокационной резолюции, включая проверку ущерба ядерным объектам Ирана от их же ударов.
«
"Это выглядит как очередная попытка оправдать новую агрессию, как это уже происходило в июне и ноябре 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.
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