Иран назвал проект резолюции США в МАГАТЭ попыткой оправдать новую агрессию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проект резолюции США по ядерной программе Ирана внесли на совете управляющих МАГАТЭ.
- Постпредство Ирана при международных организациях в Вене заявило, что это попытка оправдать новую агрессию.
ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Проект резолюции США по ядерной программе Ирана, внесенный на совете управляющих МАГАТЭ, выглядит очередной попыткой оправдать новую агрессию, заявило постпредство Ирана при международных организациях в Вене.
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"Это выглядит как очередная попытка оправдать новую агрессию, как это уже происходило в июне и ноябре 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.