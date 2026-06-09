Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном через два-три дня

НЬЮ-ЙОРК, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном в ближайшие дни.

Глава Белого дома добавил, что не хотел бы возобновлять удары по ИРИ . По его мнению, морская блокада иранских портов оказалась эффективнее бомбардировок.