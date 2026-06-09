Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном через два-три дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном в ближайшие дни.
- Глава Белого дома утверждает, что сделка не позволит Тегерану иметь ядерное оружие и обеспечит немедленное открытие Ормузского пролива.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном в ближайшие дни.
"Мы находимся в финальной стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой, которая не позволит иметь (Тегерану. — Прим. ред.) ни в какой форме и ни в каком виде ядерное оружие. И (Ормузский. — Прим. ред.) пролив будет открыт незамедлительно. Он откроется сразу после подписания, которое может произойти через два-три дня", — сказал он журналистам у трапа самолета после посещения игры НБА в Нью-Йорке.
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Глава Белого дома добавил, что не хотел бы возобновлять удары по ИРИ. По его мнению, морская блокада иранских портов оказалась эффективнее бомбардировок.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за атак ЦАХАЛ на Ливан. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. После беседы с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что они прекратят огонь.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи ранее подчеркивал, что стороны изучают тексты соглашения, которыми обменялись, и работают над финальными формулировками.
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