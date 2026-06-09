Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном через два-три дня - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 09.06.2026 (обновлено: 10:52 09.06.2026)
Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном через два-три дня

Трамп допустил, что соглашение с Ираном будет подписано через два-три дня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном в ближайшие дни.
  • Глава Белого дома утверждает, что сделка не позволит Тегерану иметь ядерное оружие и обеспечит немедленное открытие Ормузского пролива.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном в ближайшие дни.
"Мы находимся в финальной стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой, которая не позволит иметь (Тегерану. — Прим. ред.) ни в какой форме и ни в каком виде ядерное оружие. И (Ормузский. — Прим. ред.) пролив будет открыт незамедлительно. Он откроется сразу после подписания, которое может произойти через два-три дня", — сказал он журналистам у трапа самолета после посещения игры НБА в Нью-Йорке.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Иран объявил о прекращении ударов по Израилю
Вчера, 14:20
Глава Белого дома добавил, что не хотел бы возобновлять удары по ИРИ. По его мнению, морская блокада иранских портов оказалась эффективнее бомбардировок.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за атак ЦАХАЛ на Ливан. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. После беседы с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что они прекратят огонь.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи ранее подчеркивал, что стороны изучают тексты соглашения, которыми обменялись, и работают над финальными формулировками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Прервав переговоры, Иран добился желаемого
2 июня, 08:00
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала