Трамп заявил, что не хотел бы возобновлять удары по Ирану

"Если мы еще две-три недели будем наносить удары, то ничего не останется. Но (Ормузский пролив - ред.) не откроется еще месяцы. Если мы будем бомбить, то много людей погибнет. Кто этого хочет? Я - не хочу", - сказал он журналистам у трапа самолета после посещения игры НБА в Нью-Йорке.