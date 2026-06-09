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Трамп заявил, что не хотел бы возобновлять удары по Ирану - РИА Новости, 09.06.2026
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09:53 09.06.2026 (обновлено: 09:58 09.06.2026)
Трамп заявил, что не хотел бы возобновлять удары по Ирану

Трамп назвал морскую блокаду более эффективной, чем удары по Ирану

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы возобновлять удары по Ирану.
  • Он отметил, что морская блокада оказалась эффективнее ударов.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы возобновлять удары по Ирану, добавив, что морская блокада оказалась эффективнее.
"Если мы еще две-три недели будем наносить удары, то ничего не останется. Но (Ормузский пролив - ред.) не откроется еще месяцы. Если мы будем бомбить, то много людей погибнет. Кто этого хочет? Я - не хочу", - сказал он журналистам у трапа самолета после посещения игры НБА в Нью-Йорке.
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По словам американского президента, морская блокада Ирана оказалась эффективнее бомбардировок.
«
"Их экономика действительно страдает, и они пойдут на сделку", - считает Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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