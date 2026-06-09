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Чекунков рассказал, сколько семей получили жилье по дальневосточной ипотеке - РИА Новости, 09.06.2026
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01:59 09.06.2026
Чекунков рассказал, сколько семей получили жилье по дальневосточной ипотеке

Чекунков: 207 тысяч семей получили новые квартиры по дальневосточной ипотеке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 207 тысяч семей получили новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки.
  • Сумма вложений в строительство нового жилья по программе составила более триллиона рублей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые квартиры с использованием льготной дальневосточной и арктической ипотеки уже получили 207 тысяч семей, заявил в интервью РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Двести семь тысяч семей уже получили новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки. Это более триллиона рублей, физически вложенных в строительство, как правило, нового жилья. И, конечно, это, без преувеличения, важнейший драйвер роста и драйвер повышения качества жизни", - сказал Чекунков.
Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых.
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