Чекунков рассказал, сколько семей получили жилье по дальневосточной ипотеке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 207 тысяч семей получили новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки.
- Сумма вложений в строительство нового жилья по программе составила более триллиона рублей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые квартиры с использованием льготной дальневосточной и арктической ипотеки уже получили 207 тысяч семей, заявил в интервью РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Двести семь тысяч семей уже получили новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки. Это более триллиона рублей, физически вложенных в строительство, как правило, нового жилья. И, конечно, это, без преувеличения, важнейший драйвер роста и драйвер повышения качества жизни", - сказал Чекунков.
Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых.