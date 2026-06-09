Чекунков рассказал, сколько семей получили жилье по дальневосточной ипотеке

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые квартиры с использованием льготной дальневосточной и арктической ипотеки уже получили 207 тысяч семей, заявил в интервью РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.