Аналитик назвал два главных навыка для работы с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Денис Филиппов, гендиректор MWS AI, считает, что умение ставить задачи и критическое мышление станут главными навыками на фоне развития генеративного искусственного интеллекта.

По словам Филиппова, критическое мышление будет крайне востребовано, так как ИИ может «галлюцинировать» и вводить в заблуждение.

Гендиректор MWS AI отметил, что замена людей искусственным интеллектом в России невозможна из-за острой нехватки кадров и высокой текучести на рутинных позициях.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Умение ставить задачи и критическое мышление станут главными навыками на фоне развития генеративного искусственного интеллекта и появления ИИ-агентов, рассказал РИА Новости гендиректор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.

"Искусственный интеллект показал нам, что не всегда мы можем с первого раза четко сформулировать то, что мы хотим получить", - сообщил он, комментируя первый навык.

Второй ключевой навык, по его словам, - критическое мышление. "ИИ обладает огромными способностями, но при этом галлюцинирует - и делает это очень убедительно. Если вы глубоко не разбираетесь в теме, легко обмануться. Поэтому критическое мышление будет крайне востребовано", - добавил Филиппов

Говоря о замене людей искусственным интеллектом, гендиректор отметил, что в России это невозможно.

"В каждой сфере - острая нехватка людей. Добавьте сюда высокую текучку на рутинных позициях и старение ряда профессий. Никто не захочет потерять лояльного и продуктивного сотрудника - у него просто появятся новые роли", - пояснил он.