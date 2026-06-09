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Аналитик назвал два главных навыка для работы с ИИ - РИА Новости, 09.06.2026
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06:02 09.06.2026
Аналитик назвал два главных навыка для работы с ИИ

Глава MWS AI Филиппов: для работы с ИИ необходимо критическое мышление

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денис Филиппов, гендиректор MWS AI, считает, что умение ставить задачи и критическое мышление станут главными навыками на фоне развития генеративного искусственного интеллекта.
  • По словам Филиппова, критическое мышление будет крайне востребовано, так как ИИ может «галлюцинировать» и вводить в заблуждение.
  • Гендиректор MWS AI отметил, что замена людей искусственным интеллектом в России невозможна из-за острой нехватки кадров и высокой текучести на рутинных позициях.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Умение ставить задачи и критическое мышление станут главными навыками на фоне развития генеративного искусственного интеллекта и появления ИИ-агентов, рассказал РИА Новости гендиректор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.
"Искусственный интеллект показал нам, что не всегда мы можем с первого раза четко сформулировать то, что мы хотим получить", - сообщил он, комментируя первый навык.
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Второй ключевой навык, по его словам, - критическое мышление. "ИИ обладает огромными способностями, но при этом галлюцинирует - и делает это очень убедительно. Если вы глубоко не разбираетесь в теме, легко обмануться. Поэтому критическое мышление будет крайне востребовано", - добавил Филиппов.
Говоря о замене людей искусственным интеллектом, гендиректор отметил, что в России это невозможно.
"В каждой сфере - острая нехватка людей. Добавьте сюда высокую текучку на рутинных позициях и старение ряда профессий. Никто не захочет потерять лояльного и продуктивного сотрудника - у него просто появятся новые роли", - пояснил он.
Филиппов заверил, что разумнее не сокращать сотрудников, а переквалифицировать. Ведь когда ИИ забирает рутину, рядом почти всегда есть функция с острым дефицитом людей. "Лояльный сотрудник, который знает ваши процессы, - это актив, который не восстановить быстро", - подытожил он.
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