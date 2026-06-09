Эксперты предложили маркировать контент, созданный без ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец считает, что нужно маркировать не контент, созданный искусственным интеллектом, а, наоборот, материалы, созданные людьми.

Аблец отметила, что к продуктам ручной работы у всех сразу складывается определенное особенное отношение.

Она подчеркнула важность выделения контента, написанного человеком, как особо ценного и важного.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Необходимо маркировать не контент, созданный искусственным интеллектом, а, наоборот, - материалы, созданные людьми, считает заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

"Сейчас много предложений о маркировке контента, созданного ИИ-агентами, понятно почему, но мне кажется, разумнее было бы, наоборот, маркировать материалы, созданные человеком. Мы же покупаем продукт с надписью "ручная работа", это отмечено", - сказала Аблец в интервью РИА Новости.

Заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" отметила, что к продуктам питания, одежде, другим вещам ручной работы у всех сразу складывается определенное особенное отношение.