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Эксперты предложили маркировать контент, созданный без ИИ - РИА Новости, 09.06.2026
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02:48 09.06.2026
Эксперты предложили маркировать контент, созданный без ИИ

Аблец: нужно маркировать материалы, созданные людьми

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец считает, что нужно маркировать не контент, созданный искусственным интеллектом, а, наоборот, материалы, созданные людьми.
  • Аблец отметила, что к продуктам ручной работы у всех сразу складывается определенное особенное отношение.
  • Она подчеркнула важность выделения контента, написанного человеком, как особо ценного и важного.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Необходимо маркировать не контент, созданный искусственным интеллектом, а, наоборот, - материалы, созданные людьми, считает заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.
"Сейчас много предложений о маркировке контента, созданного ИИ-агентами, понятно почему, но мне кажется, разумнее было бы, наоборот, маркировать материалы, созданные человеком. Мы же покупаем продукт с надписью "ручная работа", это отмечено", - сказала Аблец в интервью РИА Новости.
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"Также важно видеть контент, написанный человеком. Это по-человечески, я за то, чтобы выделять как особо ценное и важное то, что создано человеком", - добавила она.
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