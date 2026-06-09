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Власти Молдавии много лет ограничивают полномочия Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 09.06.2026
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17:12 09.06.2026
Власти Молдавии много лет ограничивают полномочия Гагаузии, заявила Гуцул

Гуцул: власти Молдавии много лет поэтапно ограничивают полномочия Гагаузии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии много лет ограничивают полномочия Гагаузию.
  • Она считает, что это делается для лишения особых прав автономии.
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии много лет ограничивают полномочия Гагаузской автономии, чтобы лишить ее особых прав, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе принять решение о выборах нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент (Народное собрание Гагаузии), но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.
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"Сегодня все больше оснований сомневаться в том, что государство остается гарантом закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)". На протяжении многих лет центральные власти поэтапно ограничивали полномочия автономии, ослабляя гарантии, которые обеспечивали мир и стабильность в регионе. Мое уголовное преследование и приговор — лишь одно из звеньев этой цепи событий", - говорят в заявлении Гуцул, переданном через адвокатов.
По словам Гуцул, решение апелляционной палаты Кишинева, оставившее ее в тюрьме, наносит серьезный удар по принципам демократии и верховенства права в Молдавии. Гуцул считает, что оно подрывает те основы и договоренности, на которых 30 лет назад создавалась Гагаузская автономия.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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