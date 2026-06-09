Краткий пересказ от РИА ИИ Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии много лет ограничивают полномочия Гагаузию.

Она считает, что это делается для лишения особых прав автономии.

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии много лет ограничивают полномочия Гагаузской автономии, чтобы лишить ее особых прав, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе принять решение о выборах нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент (Народное собрание Гагаузии), но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.

"Сегодня все больше оснований сомневаться в том, что государство остается гарантом закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)". На протяжении многих лет центральные власти поэтапно ограничивали полномочия автономии, ослабляя гарантии, которые обеспечивали мир и стабильность в регионе. Мое уголовное преследование и приговор — лишь одно из звеньев этой цепи событий", - говорят в заявлении Гуцул, переданном через адвокатов.

По словам Гуцул, решение апелляционной палаты Кишинева, оставившее ее в тюрьме, наносит серьезный удар по принципам демократии и верховенства права в Молдавии. Гуцул считает, что оно подрывает те основы и договоренности, на которых 30 лет назад создавалась Гагаузская автономия.