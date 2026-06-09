Синоптики предупредили о грозе в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве во вторник ожидаются гроза, кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Жителей призывают быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве во вторник во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы в отдельных районах столицы и температура до плюс 29 градусов.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 20.00 9 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.