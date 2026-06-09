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Синоптики предупредили о грозе в Москве - РИА Новости, 09.06.2026
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14:49 09.06.2026 (обновлено: 14:56 09.06.2026)
Синоптики предупредили о грозе в Москве

Синоптики предупредили о грозе с ветром до 14 м/с в Москве во вторник

© АГН "Москва" / Светлана НафиковаГрозовые тучи над Москвой
Грозовые тучи над Москвой - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© АГН "Москва" / Светлана Нафикова
Грозовые тучи над Москвой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во вторник ожидаются гроза, кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.
  • Жителей призывают быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве во вторник во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы в отдельных районах столицы и температура до плюс 29 градусов.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 20.00 9 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан призывали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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