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Попова назвала вирус с самым высоким пандемическим потенциалом - РИА Новости, 09.06.2026
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01:40 09.06.2026
Попова назвала вирус с самым высоким пандемическим потенциалом

Попова: вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Глава Роспотребнадзора ранее сообщала, что в России заболеваемость гриппом и количество смертей от него снижаются по сравнению с показателями 20-летней давности.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вирусы с пандемическим потенциалом – это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа", - сказала Попова.
Ранее глава ведомства сообщала, что гриппом в России болеют меньше, чем 20 лет назад, количество смертей от него снижается.
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