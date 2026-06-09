Попова назвала вирус с самым высоким пандемическим потенциалом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Глава Роспотребнадзора ранее сообщала, что в России заболеваемость гриппом и количество смертей от него снижаются по сравнению с показателями 20-летней давности.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вирусы с пандемическим потенциалом – это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа", - сказала Попова.
Ранее глава ведомства сообщала, что гриппом в России болеют меньше, чем 20 лет назад, количество смертей от него снижается.
Роспотребнадзор сообщил о росте доли вирусов свиного гриппа
17 февраля, 01:36