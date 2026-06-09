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Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на поезда - РИА Новости, 09.06.2026
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18:47 09.06.2026 (обновлено: 18:48 09.06.2026)
Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на поезда

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс руб за незаконную продажу ж/д билетов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования.
  • Штрафы грозят тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем и не имея заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования.
Согласно документу, штраф грозит тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, и при этом не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов.
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Нарушителям грозят штрафы: для граждан - от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.
Как отмечалось ранее в пояснительной записке, из-за ограничений на авиаперелеты в некоторые регионы правительство, Минтранс и РЖД приняли меры для обеспечения транспортной доступности, однако участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, не имея цели ехать, а затем перепродают их дороже, создавая искусственный дефицит.
В документах проводились данные РЖД, согласно которым за 2024 год выявлено 2 тысячи случаев покупки билетов перекупщиками, и благодаря возврату таких билетов в свободную продажу удалось вернуть пассажирам 7 636 мест на общую сумму почти 23 миллиона рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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