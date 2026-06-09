Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем, окончательном чтении.

Минюст получит право направлять банкам электронные запросы о счетах и вкладах иноагентов при выявлении признаков нарушений закона.

С 1 сентября иноагентам будет запрещено быть рекламодателями социальной рекламы и размещать ее на своих информационных ресурсах.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об усилении контроля за иноагентами.

Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы , включая главу комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Законопроектом предлагается наделить Минюст правом направлять в банки электронные запросы, на которые кредитные организации обязаны отвечать в течение 3 рабочих дней и предоставлять при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронной форме. Порядок направления запросов и предоставления сведений Минюст согласует с ЦБ РФ

Предусматривается, что если иностранный агент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении из реестра, но получит отказ, то повторно подать такое заявление он сможет не ранее чем через год. При этом для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного обращения.

Законопроектом также закрепляется право Минюста в течение 10 рабочих дней вернуть заявление иноагента о включении в реестр, если оно оформлено с нарушением или содержит недостоверные сведения, с одновременным уведомлением заявителя.

Кроме того, с 1 сентября вводится запрет для иноагентов быть рекламодателями социальной рекламы, а также запрет размещать такую рекламу на их информационных ресурсах.

Также с 1 сентября предусматривается обязанность иноагентов направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации, такие сведения можно будет подавать в свободной форме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что закон позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств.