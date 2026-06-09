Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 09.06.2026

Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем, окончательном чтении.
  • Минюст получит право направлять банкам электронные запросы о счетах и вкладах иноагентов при выявлении признаков нарушений закона.
  • С 1 сентября иноагентам будет запрещено быть рекламодателями социальной рекламы и размещать ее на своих информационных ресурсах.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об усилении контроля за иноагентами.
Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы, включая главу комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Минюст расширил реестр иноагентов
29 мая, 17:38
Законопроектом предлагается наделить Минюст правом направлять в банки электронные запросы, на которые кредитные организации обязаны отвечать в течение 3 рабочих дней и предоставлять при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронной форме. Порядок направления запросов и предоставления сведений Минюст согласует с ЦБ РФ.
Предусматривается, что если иностранный агент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении из реестра, но получит отказ, то повторно подать такое заявление он сможет не ранее чем через год. При этом для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного обращения.
Законопроектом также закрепляется право Минюста в течение 10 рабочих дней вернуть заявление иноагента о включении в реестр, если оно оформлено с нарушением или содержит недостоверные сведения, с одновременным уведомлением заявителя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
За все приходится платить: имущество иноагентов может быть арестовано
28 мая, 08:00
Кроме того, с 1 сентября вводится запрет для иноагентов быть рекламодателями социальной рекламы, а также запрет размещать такую рекламу на их информационных ресурсах.
Также с 1 сентября предусматривается обязанность иноагентов направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации, такие сведения можно будет подавать в свободной форме.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что закон позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств.
"Мы исходим из того, что участие иностранных агентов в ее(социальной рекламе- ред.) создании и распространении может создать риски искажения национальных приоритетов и навязывания чуждых ценностей под видом социально значимой информации", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Shaman на Концерте в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Shaman продирижировал "хором" иноагентов на концерте в Зеленограде
28 мая, 21:51
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала