Госдума предоставила гражданам право блокировать международные звонки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон, предоставляющий гражданам право устанавливать запрет на входящие международные звонки.
- Запрет можно установить через личный кабинет или при личном обращении, а снять его можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.
- Операторы связи будут обязаны предупреждать абонента о звонке из-за границы и прекращать пропуск таких вызовов, если на номере установлен запрет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет гражданам право самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки.
Согласно документу, абонент может установить такой запрет через личный кабинет или при личном обращении. Снять его впоследствии можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.
Кроме того, закон обязывает операторов связи при наличии технической возможности предупреждать абонента о звонке из-за границы. Если на номере установлен запрет, оператор обязан прекратить пропуск таких вызовов.
Для государственных органов, Центрального банка и кредитных организаций сделано исключение - они могут осуществлять массовые обзвоны граждан без их согласия в целях предотвращения мошенничества или в рамках исполнения закона. При этом для иных массовых вызовов необходимо получать согласие абонента.
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки
26 декабря 2025, 15:20