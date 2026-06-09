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Госдума предоставила гражданам право блокировать международные звонки - РИА Новости, 09.06.2026
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14:36 09.06.2026
Госдума предоставила гражданам право блокировать международные звонки

Госдума разрешила гражданам устанавливать запрет на международные звонки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, предоставляющий гражданам право устанавливать запрет на входящие международные звонки.
  • Запрет можно установить через личный кабинет или при личном обращении, а снять его можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.
  • Операторы связи будут обязаны предупреждать абонента о звонке из-за границы и прекращать пропуск таких вызовов, если на номере установлен запрет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет гражданам право самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
Согласно документу, абонент может установить такой запрет через личный кабинет или при личном обращении. Снять его впоследствии можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.
Кроме того, закон обязывает операторов связи при наличии технической возможности предупреждать абонента о звонке из-за границы. Если на номере установлен запрет, оператор обязан прекратить пропуск таких вызовов.
Для государственных органов, Центрального банка и кредитных организаций сделано исключение - они могут осуществлять массовые обзвоны граждан без их согласия в целях предотвращения мошенничества или в рамках исполнения закона. При этом для иных массовых вызовов необходимо получать согласие абонента.
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