Госдума ограничила количество банковских карт у граждан до 20

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека до 20 и дающий банкам право задерживать подозрительные платежи.

Закон вводит "период охлаждения": банк вправе не исполнять перевод в течение шести часов при получении информации о подозрительной операции или выявлении вредоносного ПО на устройстве клиента.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20 и дает банкам право задерживать подозрительные платежи.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Согласно документу, одному физическому лицу в совокупности во всех банках может быть предоставлено не более 20 платежных карт. Исключение составляют случаи, установленные решением совета директоров Банка России.

При этом норма об обязательном указании идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при выдаче карт была исключена из законопроекта в ходе его подготовки.

Кроме того, закон также вводит "период охлаждения": после того как клиент подтвердил перевод, банк вправе не исполнять его в течение шести часов при получении информации о подозрительной операции или выявлении вредоносного ПО на устройстве клиента.

Если кредитная организация нарушит это требование или вовремя не заблокирует перевод и клиент потеряет деньги, банк обязан возместить ущерб. Выплата производится при наличии постановления о возбуждении уголовного дела. Если же банк соблюдал все требования, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

"По аналогии с первым "антифрод" пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, поправками ко второму чтению устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. Мошенники часто используют десятки подставных карт – так называемые "дропперские" счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал", - сообщил депутат Госдумы Илья Вольфсон РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что имеющиеся карты у граждан никто не отнимет - правило начнет действовать для новых выпусков, а чтобы механизм работал, создается единая система учета платежных карт, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК).