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Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенников - РИА Новости, 09.06.2026
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14:34 09.06.2026 (обновлено: 15:13 09.06.2026)
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенников

Госдума приняла второй пакет мер по защите от телефонных и интернет-мошенников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Госдумы
Мужчина в здании Госдумы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, направленный на защиту россиян от телефонных и интернет-мошенников.
  • Он вводит ограничения на количество банковских карт на одно лицо, механизмы защиты от вредоносных программ и шестичасовую задержку подозрительных переводов.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников.
Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер приняли в 2025 году.
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11 февраля 2025, 13:50
Закон ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Вместе с тем в исходной версии было требование обязательно указывать ИНН при выдаче карт, но в итоге его исключили.
Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны обезопасить свои приложения и сайты, а также предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.
В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия компании человек лишился денег, она будет обязана возместить ущерб. При этом выплата производится только в случаях, когда был нарушен установленный порядок действий.
Отдельная норма создает базу данных IMEI-кодов мобильных устройств. Она будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию в России идентификаторах телефонов. Наполнять базу будут операторы связи и органы власти.
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Россияне также смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родители — уведомлять оператора о передаче SIM-карты ребенку.
Наряду с этим вводится тревожная кнопка. Пожаловаться на мошеннические действия можно будет через "Госуслуги".
Кроме того, на этапе первого чтения законопроект содержал норму об ужесточении правил восстановления доступа к "Госуслугам". Предполагалось, что это можно будет сделать только при личном посещении МФЦ, через "Макс", приложения и сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. К третьему чтению эту норму исключили.
Сейчас восстановить доступ к "Госуслугам" можно по номеру телефона или электронной почте, через приложение банка, а также при личном обращении в центр обслуживания. При этом для усиления безопасности установлен десятиминутный период ожидания перед получением одноразового пароля.
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