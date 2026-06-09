Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, направленный на защиту россиян от телефонных и интернет-мошенников.

Он вводит ограничения на количество банковских карт на одно лицо, механизмы защиты от вредоносных программ и шестичасовую задержку подозрительных переводов.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников.

Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер приняли в 2025 году.

Опрос Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону? Да 16.6 % Пытались, но не смогли 77.3 % Никогда с ними не сталкивался/лась 6.1 % Проголосовать

Закон ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Вместе с тем в исходной версии было требование обязательно указывать ИНН при выдаче карт, но в итоге его исключили.

Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны обезопасить свои приложения и сайты, а также предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.

В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия компании человек лишился денег, она будет обязана возместить ущерб. При этом выплата производится только в случаях, когда был нарушен установленный порядок действий.

Отдельная норма создает базу данных IMEI-кодов мобильных устройств. Она будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию в России идентификаторах телефонов. Наполнять базу будут операторы связи и органы власти.

Россияне также смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родители — уведомлять оператора о передаче SIM-карты ребенку.

Наряду с этим вводится тревожная кнопка. Пожаловаться на мошеннические действия можно будет через "Госуслуги".

Кроме того, на этапе первого чтения законопроект содержал норму об ужесточении правил восстановления доступа к "Госуслугам". Предполагалось, что это можно будет сделать только при личном посещении МФЦ, через "Макс", приложения и сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. К третьему чтению эту норму исключили.