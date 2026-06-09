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Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии - РИА Новости, 09.06.2026
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14:09 09.06.2026
Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии

Госдума ввела уголовное наказание за розничную торговлю табаком без лицензии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, вводящий с марта 2027 года уголовную ответственность за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размерах.
  • Сейчас в России нет уголовной ответственности за розничную продажу такой продукции без лицензии.
  • Новый закон позволит пресечь попадание на рынок нелегальной продукции и будет способствовать дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с марта 2027 года уголовную ответственность за совершенную в крупном и особо крупном размерах розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда она обязательна.
Документ принят в рамках пакета, предусматривающего введение лицензий на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Принятые изменения призваны усилить контроль государства за оборотом такой продукции и пресечь попадание нелегального товара на рынок.
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Сейчас уголовной ответственности за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в России нет.
Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из нее), хранение табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, которые совершены в крупном (свыше 100 тысяч рублей) и особо крупном (более 1 миллиона рублей) размере.
При совершении такого деяния в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. А если оно совершено организованной группой или в особо крупном размере, то штраф увеличивается до 3-4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы - до пяти лет.
Новый закон распространяет эту ответственность с 1 марта 2027 года и на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии.
Согласно пояснительной записке, это позволит пресечь попадание на рынок нелегальной продукции, что будет способствовать дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.
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