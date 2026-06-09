Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, вводящий с марта 2027 года уголовную ответственность за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размерах.

Сейчас в России нет уголовной ответственности за розничную продажу такой продукции без лицензии.

Новый закон позволит пресечь попадание на рынок нелегальной продукции и будет способствовать дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с марта 2027 года уголовную ответственность за совершенную в крупном и особо крупном размерах розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда она обязательна.

Документ принят в рамках пакета, предусматривающего введение лицензий на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Принятые изменения призваны усилить контроль государства за оборотом такой продукции и пресечь попадание нелегального товара на рынок.

Сейчас уголовной ответственности за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в России нет.

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из нее), хранение табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, которые совершены в крупном (свыше 100 тысяч рублей) и особо крупном (более 1 миллиона рублей) размере.

При совершении такого деяния в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. А если оно совершено организованной группой или в особо крупном размере, то штраф увеличивается до 3-4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы - до пяти лет.

Новый закон распространяет эту ответственность с 1 марта 2027 года и на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии.