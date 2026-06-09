В Госдуме объяснили, положена ли доплата за работу вместо коллеги в отпуске

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотруднику при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы полагается доплата.

Конкретный размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной нагрузки, он должен быть адекватным и не может быть символическим.

Для законного оформления совмещения необходимо получить письменное согласие на выполнение дополнительной работы, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и дождаться издания приказа о поручении дополнительной работы.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотруднику при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы полагается доплата, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Согласно статье 151 Трудового кодекса РФ , при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы гражданину полагается доплата", - сказал Свищев

Парламентарий отметил, что конкретный размер такой доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной нагрузки.

"Здесь есть важный нюанс: доплата за совмещение не равна окладу ушедшего коллеги. Это отдельная сумма, о которой вы договариваетесь, но она должна быть: не пять копеек, не символические 500 рублей, а адекватная сумма, соразмерная объему дополнительной работы", - подчеркнул Свищев.

Если начальник предлагает "копейки", то сохраняется право отказаться от такого совмещения, и это не будет нарушением трудовой дисциплины, уточнил собеседник агентства.

Свищев добавил, что устных договоренностей недостаточно.

"Алгоритм действий таков. Первое - получить письменное согласие на выполнение дополнительной работы. Заставить работника замещать коллегу без его согласия работодатель не вправе. Второе - заключить с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору, где будут зафиксированы сроки, характер работ и размер доплаты. Третье - дождаться издания приказа о поручении дополнительной работы", - перечислил депутат.