В Госдуме объяснили, положена ли доплата за работу вместо коллеги в отпуске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотруднику при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы полагается доплата.
- Конкретный размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной нагрузки, он должен быть адекватным и не может быть символическим.
- Для законного оформления совмещения необходимо получить письменное согласие на выполнение дополнительной работы, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и дождаться издания приказа о поручении дополнительной работы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотруднику при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы полагается доплата, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
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Парламентарий отметил, что конкретный размер такой доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной нагрузки.
"Здесь есть важный нюанс: доплата за совмещение не равна окладу ушедшего коллеги. Это отдельная сумма, о которой вы договариваетесь, но она должна быть: не пять копеек, не символические 500 рублей, а адекватная сумма, соразмерная объему дополнительной работы", - подчеркнул Свищев.
Если начальник предлагает "копейки", то сохраняется право отказаться от такого совмещения, и это не будет нарушением трудовой дисциплины, уточнил собеседник агентства.
Свищев добавил, что устных договоренностей недостаточно.
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"Алгоритм действий таков. Первое - получить письменное согласие на выполнение дополнительной работы. Заставить работника замещать коллегу без его согласия работодатель не вправе. Второе - заключить с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору, где будут зафиксированы сроки, характер работ и размер доплаты. Третье - дождаться издания приказа о поручении дополнительной работы", - перечислил депутат.
Свищев также напомнил о существовании двух принципиально разных способов замещения отпускника - совмещение и временный перевод. Так, при совмещении сотрудник выполняет дополнительную работу по другой должности параллельно со своей основной и получает доплату к окладу, объяснил он, указав, что при временном переводе сотрудник полностью переходит на должность отпускника, освобождаясь от своих прежних обязанностей, и ему начисляется оклад по новой должности: если этот оклад ниже прежнего, работодатель может доплатить разницу, но лишь по договоренности.