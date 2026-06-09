Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на «Госуслугах» и обязывает операторов связи блокировать номера мошенников.

Операторы связи будут обязаны возмещать ущерб гражданам в случае своей халатности, если мошенники похитили деньги.

Закон разрешает государственным органам и кредитным организациям осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия в целях предотвращения мошенничества.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах", а также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае своей халатности.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Законом вводится тревожная кнопка. Пожаловаться на мошеннические действия граждане смогут через сайт "Госуслуги". Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут оперативно проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников.

Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский , важно сделать дубль такой кнопки также в приложении "Макс" и в банковских приложениях.

Кроме того, согласно документу, операторы связи обязаны выявлять абонентские номера, используемые для совершения противоправных действий, и передавать эти сведения в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. На основе полученных данных оператор приостанавливает обслуживание таких номеров.

Если мошенники похитили деньги, а оператор вовремя не заблокировал подозрительный номер или не прекратил пропуск звонка, он обязан возместить ущерб. Для получения выплаты понадобится постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена.