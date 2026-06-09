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Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.06.2026
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14:34 09.06.2026 (обновлено: 14:37 09.06.2026)
Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах"

Госдума приняла закон о тревожной кнопке на "Госуслугах"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на «Госуслугах» и обязывает операторов связи блокировать номера мошенников.
  • Операторы связи будут обязаны возмещать ущерб гражданам в случае своей халатности, если мошенники похитили деньги.
  • Закон разрешает государственным органам и кредитным организациям осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия в целях предотвращения мошенничества.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах", а также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае своей халатности.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
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Законом вводится тревожная кнопка. Пожаловаться на мошеннические действия граждане смогут через сайт "Госуслуги". Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут оперативно проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников.
Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, важно сделать дубль такой кнопки также в приложении "Макс" и в банковских приложениях.
Кроме того, согласно документу, операторы связи обязаны выявлять абонентские номера, используемые для совершения противоправных действий, и передавать эти сведения в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. На основе полученных данных оператор приостанавливает обслуживание таких номеров.
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Если мошенники похитили деньги, а оператор вовремя не заблокировал подозрительный номер или не прекратил пропуск звонка, он обязан возместить ущерб. Для получения выплаты понадобится постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена.
Кроме того, закон разрешает государственным органам, Центральному банку и кредитным организациям осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия в целях предотвращения мошенничества и информирования о подозрительных операциях. Минцифры вправе установить предельный размер платы за иные массовые вызовы, но для их осуществления потребуется согласие абонента.
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