ГД приняла закон о создании базы данных идентификаторов мобильных устройств

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о создании единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств в России.

База будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах, и операторы связи будут обязаны предоставлять в нее информацию об идентификаторах телефонов абонентов.

Если в базе данных содержится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не вправе оказывать услуги связи с его применением.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Данная информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с SIM-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

Операторов подвижной радиотелефонной связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Наполнять базу будут также органы власти, которые утвердит правительство.

Если в базе данных содержится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не вправе оказывать услуги связи с его применением. Кроме того, оператор откажет в обслуживании, если обнаружит, что с одним и тем же номером используется чужое устройство.