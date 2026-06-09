"Мне все равно": Обляков заявил, что не будет ни за кого болеть на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков заявил, что не будет болеть ни за кого на предстоящем чемпионате мира по футболу.
- Сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче со счетом 3:0.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков заявил журналистам, что не будет ни за кого болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу.
Во вторник сборная России обыграла в товарищеском матче в Калининграде команду Тринидада и Тобаго (3:0).
"Должны были больше забивать. Мы играем и для этого тоже. Приятно, когда заполняется полностью стадион, когда трибуны болеют. Все мечтают попасть в сборную. В ЦСКА дадут дополнительные дни отпуска. Поедем с семьей в Турцию. Возможно, из-за того что мы все хорошо выполняли, могло показаться, что это простой матч. Могли еще три-четыре забить", - сказал Обляков.
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира. Сборная России не примет участие в турнире в связи с санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отстранивших россиян в 2022 году.
"Ни за кого (не буду болеть). Мне все равно, кто выиграет", - отметил Обляков.