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"Мне все равно": Обляков заявил, что не будет ни за кого болеть на ЧМ - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
22:51 09.06.2026 (обновлено: 23:13 09.06.2026)
"Мне все равно": Обляков заявил, что не будет ни за кого болеть на ЧМ

Футболист сборной России Обляков заявил, что ни за кого не будет болеть на ЧМ

© РИА Новости / Анна Аксенова/ПФК ЦСКА | Перейти в медиабанкИван Обляков
Иван Обляков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Анна Аксенова/ПФК ЦСКА
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Иван Обляков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков заявил, что не будет болеть ни за кого на предстоящем чемпионате мира по футболу.
  • Сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче со счетом 3:0.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков заявил журналистам, что не будет ни за кого болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу.
Во вторник сборная России обыграла в товарищеском матче в Калининграде команду Тринидада и Тобаго (3:0).
"Должны были больше забивать. Мы играем и для этого тоже. Приятно, когда заполняется полностью стадион, когда трибуны болеют. Все мечтают попасть в сборную. В ЦСКА дадут дополнительные дни отпуска. Поедем с семьей в Турцию. Возможно, из-за того что мы все хорошо выполняли, могло показаться, что это простой матч. Могли еще три-четыре забить", - сказал Обляков.
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира. Сборная России не примет участие в турнире в связи с санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отстранивших россиян в 2022 году.
"Ни за кого (не буду болеть). Мне все равно, кто выиграет", - отметил Обляков.
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