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Платини подал в суд на Инфантино - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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08:41 09.06.2026 (обновлено: 10:58 09.06.2026)
Платини подал в суд на Инфантино

Экс-глава УЕФА Платини подал в суд на Инфантино и двух бывших чиновников ФИФА

© Фото : сайт УЕФАМишель Платини
Мишель Платини - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : сайт УЕФА
Мишель Платини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишель Платини подал уголовную жалобу на президента ФИФА Джанни Инфантино с обвинениями в злоупотреблении влиянием и клевете.
  • Жалоба также подана на бывшего главу юридического отдела ФИФА Марко Виллигера и экс-председателя комитета по аудиту и соответствию организации Доменико Скалу, которые, по версии Платини, работали над тем, чтобы он не был избран президентом ФИФА в 2016 году.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал уголовную жалобу на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с обвинениями в злоупотреблении влиянием и клевете, сообщает L'Equipe.
По информации издания, жалоба также подана на бывшего главу юридического отдела ФИФА Марко Виллигера и экс-председателя комитета по аудиту и соответствию организации Доменико Скалу. По версии Платини, они "работали над тем, чтобы он не был избран президентом ФИФА в 2016 году".
Помимо уголовного иска, 70-летний функционер также инициировал гражданское разбирательство в суде Марселя о компенсации от ФИФА. Речь идет о зарплатах, которые Платини мог бы получить, если бы занял пост главы организации. Ранее он дважды подавал жалобы на Инфантино, но они были отклонены судом Швейцарии из-за истекшего срока давности или прекращены.
Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила функционера от футбола на восемь лет. Позднее срок дисквалификации Платини был сокращен до четырех лет.
В январе 2023 года суд города Беллинцона оправдал Платини по делу о мошенничестве. Судебный процесс против швейцарца и француза по обвинению в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг завершился в июле 2022 года. В марте 2025 года апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Платини по делу о махинациях.
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ФутболСпортМишель ПлатиниДжанни ИнфантиноДоменико СкалаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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