В Ульяновской области предотвратили теракт в колонии в канун Курбан-байрама

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"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин 1985 года рождения, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийства сотрудников исправительной колонии", — заявили в спецслужбе.