В Ульяновской области предотвратили теракт в колонии в канун Курбан-байрама

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ и ФСИН сорвали теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама.
- Заключенный планировал убить сотрудников исправительного учреждения.
- Он руководствовался мотивами религиозной ненависти.
- Преступление удалось предотвратить на стадии подготовки к нему.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Силовики сорвали теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама, сообщила ФСБ.
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"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин 1985 года рождения, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийства сотрудников исправительной колонии", — заявили в спецслужбе.
В ведомстве уточнили, что мужчина был сторонником запрещенной международной террористической организации и руководствовался мотивами религиозной ненависти.
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"Фигурант своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама", — говорится в релизе.
Преступление удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и ФСИН на стадии подготовки к нему. Возбуждено уголовное дело.