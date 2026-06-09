Рейтинг@Mail.ru
Более 60 тысяч жителей Франции вышли на протесты из-за убийства ребенка - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 09.06.2026 (обновлено: 17:06 09.06.2026)
Более 60 тысяч жителей Франции вышли на протесты из-за убийства ребенка

Во Франции прошли масштабные протесты из-за убийства девочки педофилом

© REUTERS / Gonzalo FuentesУчастники демонстрации у здания суда в Париже
Участники демонстрации у здания суда в Париже - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Участники демонстрации у здания суда в Париже
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 60 тысяч французов приняли участие в протестах из-за дела о похищении и предполагаемом убийстве ребенка.
  • Манифестации прошли во многих городах, в том числе в Париже.
ПАРИЖ, 9 июн — РИА Новости. Более 60 тысяч французов приняли участие в протестах из-за громкого дела о похищении и предполагаемом убийстве ребенка педофилом, передает BFMTV со ссылкой на данные МВД.
«

"Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки", — сообщил телеканал.

Протест против полиции после убийства студента в Саутгемптоне в Британии. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Британцы вышли на протест против полиции после убийства в Саутгемптоне
2 июня, 22:42
Акции прошли в понедельник вечером во многих городах. Около трех тысяч человек собрались в Париже. Одна манифестация состоялась перед зданием Министерства юстиции, несмотря на запрет полиции. Вторая прошла перед апелляционным судом.
Дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало резонанс во Франции. Главный подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции из-за сексуального насилия над детьми, однако к ответственности так и не привлекался. Это вызвало волну негодования среди жителей страны, которые винят в произошедшем всю систему.
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Париже прошли беспорядки после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ
31 мая, 00:29
 
В миреФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала