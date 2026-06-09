Более 60 тысяч жителей Франции вышли на протесты из-за убийства ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 60 тысяч французов приняли участие в протестах из-за дела о похищении и предполагаемом убийстве ребенка.
- Манифестации прошли во многих городах, в том числе в Париже.
ПАРИЖ, 9 июн — РИА Новости. Более 60 тысяч французов приняли участие в протестах из-за громкого дела о похищении и предполагаемом убийстве ребенка педофилом, передает BFMTV со ссылкой на данные МВД.
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"Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки", — сообщил телеканал.
Акции прошли в понедельник вечером во многих городах. Около трех тысяч человек собрались в Париже. Одна манифестация состоялась перед зданием Министерства юстиции, несмотря на запрет полиции. Вторая прошла перед апелляционным судом.
Дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало резонанс во Франции. Главный подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции из-за сексуального насилия над детьми, однако к ответственности так и не привлекался. Это вызвало волну негодования среди жителей страны, которые винят в произошедшем всю систему.