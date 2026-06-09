Более 60 тысяч жителей Франции вышли на протесты из-за убийства ребенка

"Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки", — сообщил телеканал.

Дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало резонанс во Франции. Главный подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции из-за сексуального насилия над детьми, однако к ответственности так и не привлекался. Это вызвало волну негодования среди жителей страны, которые винят в произошедшем всю систему.