Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планируемое участие украинских военных в параде в Париже.
- Он назвал позором такое решение.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планируемое участие украинских военных в параде в Париже.
"Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая только что прославляла нацистов!" — написал он в соцсети X.
"Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая только что прославляла нацистов!" — написал он в соцсети X.
Так политик прокомментировал новость о том, что украинские пилоты будут участвовать в торжестве в честь Дня взятия Бастилии.
Это главный национальный праздник во Франции. Его отмечают 14 июля.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого Орла.
* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
Это главный национальный праздник во Франции. Его отмечают 14 июля.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого Орла.
* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.