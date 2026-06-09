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"Какой позор". Подарок Макрона Украине вызвал ярость во Франции - РИА Новости, 09.06.2026
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12:29 09.06.2026 (обновлено: 21:41 09.06.2026)
"Какой позор". Подарок Макрона Украине вызвал ярость во Франции

Филиппо назвал участие украинских военных в параде в Париже позором

© AP Photo / Alberto PezzaliПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планируемое участие украинских военных в параде в Париже.
  • Он назвал позором такое решение.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планируемое участие украинских военных в параде в Париже.

"Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая только что прославляла нацистов!" — написал он в соцсети X.
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Так политик прокомментировал новость о том, что украинские пилоты будут участвовать в торжестве в честь Дня взятия Бастилии.

Это главный национальный праздник во Франции. Его отмечают 14 июля.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого Орла.

* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
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