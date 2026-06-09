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Посол в России: Филиппины прорабатывают вопрос внедрения системы "Мир" - РИА Новости, 09.06.2026
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09:04 09.06.2026 (обновлено: 09:05 09.06.2026)
Посол в России: Филиппины прорабатывают вопрос внедрения системы "Мир"

Посол Байлен: Филиппины прорабатывают вопрос внедрения платежной системы «Мир»

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филиппины прорабатывают вопрос внедрения российской платежной системы "Мир", заявил посол республики Игорь Байлен.
  • Вопрос обсуждается с 2022 года и остается сложным из-за привязки мировой экономики к доллару и использования системы SWIFT.
  • Байлен считает, что внедрение системы оплаты по QR-коду может быть полезным для российских туристов на Филиппинах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Филиппины прорабатывают вопрос внедрения российской платежной системы "Мир", изучая опыт соседних стран, заявил РИА Новости посол республики в РФ Игорь Байлен.
По словам дипломата, этот вопрос обсуждается с 2022 года, и остается сложной темой, поскольку мировая экономика привязана к доллару, и перевод денег электронным способом осуществляется через систему SWIFT.
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"Но Филиппины изучают, отслеживают и прорабатывают возможность использовать опыт других стран", - сказал Байлен, отвечая на вопрос о внедрении платежной системы "Мир".
В качестве примера посол привел страны АСЕАН, например, в Таиланде в апреле была введена система оплаты товаров и услуг по QR-коду через приложение "Сбербанк онлайн".
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"Я думаю, российские туристы на Филиппинах также должны получить пользу от этой модели, чтобы карты "Мир" принимались в определенных сервисных и продовольственных заведениях на Филиппинах", - подчеркнул он.
Платежная система "Мир" на данный момент работает более чем в десяти странах. Среди государств АСЕАН российские карты с ограничениями принимаются во Вьетнаме, Лаосе, Мьянме. Еще три страны - Индонезия, Малайзия, Таиланд - выражали заинтересованность во внедрении системы.
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В миреФилиппиныТаиландРоссияИгорь Байлен (посол Филиппин в России)SWIFT
 
 
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