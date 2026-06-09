Посол в России: Филиппины прорабатывают вопрос внедрения системы "Мир"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филиппины прорабатывают вопрос внедрения российской платежной системы "Мир", заявил посол республики Игорь Байлен.
- Вопрос обсуждается с 2022 года и остается сложным из-за привязки мировой экономики к доллару и использования системы SWIFT.
- Байлен считает, что внедрение системы оплаты по QR-коду может быть полезным для российских туристов на Филиппинах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Филиппины прорабатывают вопрос внедрения российской платежной системы "Мир", изучая опыт соседних стран, заявил РИА Новости посол республики в РФ Игорь Байлен.
По словам дипломата, этот вопрос обсуждается с 2022 года, и остается сложной темой, поскольку мировая экономика привязана к доллару, и перевод денег электронным способом осуществляется через систему SWIFT.
«
"Я думаю, российские туристы на Филиппинах также должны получить пользу от этой модели, чтобы карты "Мир" принимались в определенных сервисных и продовольственных заведениях на Филиппинах", - подчеркнул он.
Путин подписал закон о доступе Росфинмониторинга к данным системы "Мир"
15 декабря 2025, 18:33