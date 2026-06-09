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Посол: визит Путина на Филиппины мог бы стать значимым событием - РИА Новости, 09.06.2026
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06:39 09.06.2026
Посол: визит Путина на Филиппины мог бы стать значимым событием

Байлен: визит Путина на Филиппины стал бы большим событием для отношений стран

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосол Филиппин в России Игорь Байлен
Посол Филиппин в России Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посол Филиппин в России Игорь Байлен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филиппины направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите АСЕАН.
  • Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен заявил, что визит Путина мог бы стать значимым событием для отношений Манилы и Москвы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина на Филиппины по приглашению посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) мог бы стать значимым событием для отношений Манилы и Москвы, заявил РИА Новости посол республики в РФ Игорь Байлен.
Ранее дипломат сообщал РИА Новости, что Филиппины направили приглашение Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите АСЕАН.
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"(Визит - ред.) мог бы стать действительно большим событием для двусторонних отношений, если бы российский лидер, наконец, посетил Филиппины. Это будет очень значимо для обеих стран", - сказал он.
По его словам, филиппинская сторона пока не получала ответа на приглашение от Кремля.
Посол также отметил, что в этом году отмечается 50-я годовщина установления дипотношений между двумя странами. При этом, как напомнил Байлен, пять последних президентов посещали Россию, и "ни один президент России еще не посещал Филиппины".
"Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить Владимиру Путина приятное пребывание на Филиппинах для участия в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите", - добавил дипломат.
Саммит АСЕАН ожидается в Маниле, столице Филиппин, 10-12 ноября. В эти дни под эгидой АСЕАН пройдет ряд мероприятий, в том числе сессии с отдельными государствами-партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит - общая встреча лидеров государств АСЕАН и их диалоговых партнеров.
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В миреФилиппиныРоссияМанилаВладимир ПутинИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
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