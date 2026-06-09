Посол: визит Путина на Филиппины мог бы стать значимым событием

Краткий пересказ от РИА ИИ Филиппины направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите АСЕАН.

Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен заявил, что визит Путина мог бы стать значимым событием для отношений Манилы и Москвы.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина на Филиппины по приглашению посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) мог бы стать значимым событием для отношений Манилы и Москвы, заявил РИА Новости посол республики в РФ Игорь Байлен.

Ранее дипломат сообщал РИА Новости, что Филиппины направили приглашение Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите АСЕАН.

"(Визит - ред.) мог бы стать действительно большим событием для двусторонних отношений, если бы российский лидер, наконец, посетил Филиппины. Это будет очень значимо для обеих стран", - сказал он.

По его словам, филиппинская сторона пока не получала ответа на приглашение от Кремля.

Посол также отметил, что в этом году отмечается 50-я годовщина установления дипотношений между двумя странами. При этом, как напомнил Байлен , пять последних президентов посещали Россию , и "ни один президент России еще не посещал Филиппины".

"Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить Владимиру Путина приятное пребывание на Филиппинах для участия в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите", - добавил дипломат.