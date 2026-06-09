В ЕП назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Польши Петр Мюллер считает заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о закупках российского газа угрозой для устойчивости политики Евросоюза.
- Мюллер призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального энергетического баланса и принять меры для обеспечения полного европейского эмбарго на импорт энергоносителей из России.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Петр Мюллер считает заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о закупках российского газа угрозой для устойчивости политики Евросоюза.
Так он прокомментировал слова венгерского премьера о том, что Будапешт, несмотря на стремление к диверсификации поставок, не сможет полностью отказаться от энергоносителей из России.
"Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики", — говорится в депутатском запросе Мюллера, с текстом которого ознакомилась "Лента.ру".
По мнению Мюллера, слова Мадьяра вызывают серьезные вопросы о реальном намерении некоторых государств ЕС отказаться от поставок из России.
Депутат призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального энергетического баланса, а также принять меры для обеспечения полного энергетического эмбарго для России.
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