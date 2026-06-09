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"Ненавидят нацию". Действия против флага России вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 09.06.2026
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05:41 09.06.2026 (обновлено: 05:59 09.06.2026)
"Ненавидят нацию". Действия против флага России вызвали ярость на Западе

Профессор Диесен: европейцам внушаю ненависть к русским

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что запрет на демонстрацию российского флага во время празднования победы Мирры Андреевой говорит о попытках Запада внушить людям ненависть к русским.
  • Профессор подчеркнул, что европейцам прививается неприязнь к целой нации.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Запрет на демонстрацию российского флага во время празднования победы Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису говорит о попытках Запада внушить людям ненависть к русским, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х.
"Служба безопасности вмешалась, чтобы не допустить демонстрации российского флага в честь победы 19-летней Мирры Андреевой. Радикальная политическая медийная элита настраивает на ненависть к целой нации", — написал он.
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В субботу Мирра Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема.
Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
Как сообщил журналист Бен Ротенберг, организаторы турнира заставили болельщиков убрать флаг России во время празднования победы.
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