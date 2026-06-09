"Ненавидят нацию". Действия против флага России вызвали ярость на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что запрет на демонстрацию российского флага во время празднования победы Мирры Андреевой говорит о попытках Запада внушить людям ненависть к русским.

Профессор подчеркнул, что европейцам прививается неприязнь к целой нации.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Запрет на демонстрацию российского флага во время празднования победы Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису говорит о попытках Запада внушить людям ненависть к русским, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Запрет на демонстрацию российского флага во время празднования победы Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису говорит о попытках Запада внушить людям ненависть к русским, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х

"Служба безопасности вмешалась, чтобы не допустить демонстрации российского флага в честь победы 19-летней Мирры Андреевой. Радикальная политическая медийная элита настраивает на ненависть к целой нации", — написал он.

В субботу Мирра Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема.

Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).