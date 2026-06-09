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Делегация Ярославской области приняла участие в форуме ЕР "Есть результат" - РИА Новости, 09.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:14 09.06.2026
Делегация Ярославской области приняла участие в форуме ЕР "Есть результат"

Евраев: делегация Ярославской области поучаствовала в форуме ЕР "Есть результат"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Делегация Ярославской области приняла участие во всероссийском форуме партии "Единая Россия" "Есть результат", сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Делегация Ярославской области приняла участие в итоговом отчетно-программном форуме "Единой России" "Есть результат", который прошел в Москве. Наш регион представляли люди, которые много лет работают над развитием области в разных отраслях, пользуются доверием у населения и готовы отстаивать интересы жителей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, на форуме обсуждали ключевые направления народной программы партии: образование, здравоохранение, благоустройство общественных пространств, поддержку семей, участников СВО и их близких, развитие инфраструктуры. Ярославская область представила свои результаты и предложения. Евраев отметил, что правительство региона "работает с партией в тесной связке".
"Вместе строим новые школы и ФОКи, приводим в порядок дворы и парки, поддерживаем социальные проекты. Только в прошлом году в регионе открылись три новые школы: на Московском проспекте, на Большой Федоровской в Ярославле и в Заволжье Ярославского округа. В 2026 году ввели в эксплуатацию ледовые арены в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме. Растет поддержка семей. Особое внимание уделяем участникам СВО и их близким", - подчеркнул глава региона.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума подчеркнул, что ресурсы и возможности, которые дает современная эпоха, необходимо сделать доступными для всех граждан вне зависимости от места их проживания. Программа партии менялась, чтобы следовать задачам, которые ставил президент России Владимир Путин, и тем решениям, которые принимал глава государства, подчеркнул Медведев.
"В целом мы совместными усилиями обеспечили ее (программы – ред.) полное соответствие национальным целям развития. Кроме того, партия работала в максимально широком контакте с правительством. Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы. Это важный, хороший результат", – приводит слова Медведева пресс-служба областного правительства.
Секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин подчеркнул, что Ярославская область может гордиться достижениями народной программы. Особо он отметил построенные и обновленные объекты для детей и молодежи.
"Это и новые школы – только в прошлом году свои двери для ребят открыли три новые школы в Ярославле и в Ярославском округе, и капитально отремонтированные, особенно на сельских территориях. Кроме того, в регионе построено немало спортивных объектов – это физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки ГТО. Таким образом мы даем нашей молодежи возможность расти крепкой и здоровой", - подчеркнул Чуркин.
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