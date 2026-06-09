Делегация Ярославской области приняла участие в форуме ЕР "Есть результат"

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Делегация Ярославской области приняла участие во всероссийском форуме партии "Единая Россия" "Есть результат", сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Делегация Ярославской области приняла участие в итоговом отчетно-программном форуме "Единой России" "Есть результат", который прошел в Москве. Наш регион представляли люди, которые много лет работают над развитием области в разных отраслях, пользуются доверием у населения и готовы отстаивать интересы жителей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, на форуме обсуждали ключевые направления народной программы партии: образование, здравоохранение, благоустройство общественных пространств, поддержку семей, участников СВО и их близких, развитие инфраструктуры. Ярославская область представила свои результаты и предложения. Евраев отметил, что правительство региона "работает с партией в тесной связке".

"Вместе строим новые школы и ФОКи, приводим в порядок дворы и парки, поддерживаем социальные проекты. Только в прошлом году в регионе открылись три новые школы: на Московском проспекте, на Большой Федоровской в Ярославле и в Заволжье Ярославского округа. В 2026 году ввели в эксплуатацию ледовые арены в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме. Растет поддержка семей. Особое внимание уделяем участникам СВО и их близким", - подчеркнул глава региона.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума подчеркнул, что ресурсы и возможности, которые дает современная эпоха, необходимо сделать доступными для всех граждан вне зависимости от места их проживания. Программа партии менялась, чтобы следовать задачам, которые ставил президент России Владимир Путин, и тем решениям, которые принимал глава государства, подчеркнул Медведев.

"В целом мы совместными усилиями обеспечили ее (программы – ред.) полное соответствие национальным целям развития. Кроме того, партия работала в максимально широком контакте с правительством. Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы. Это важный, хороший результат", – приводит слова Медведева пресс-служба областного правительства.

Секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин подчеркнул, что Ярославская область может гордиться достижениями народной программы. Особо он отметил построенные и обновленные объекты для детей и молодежи.