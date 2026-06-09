Эстонская церковь может обратиться в ЕСПЧ из-за решения суда по РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстонская православная христианская церковь рассматривает возможность обращения в Европейский суд по правам человека, считая, что ее основные права и свободы могут быть нарушены.
- Государственный суд Эстонии ранее признал законными поправки к закону о церквях, которые вынуждают ЭПХЦ порвать каноническую связь с Русской православной церковью.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) может обратиться в Европейский суд по правам человека из-за решения госсуда Эстонии, поддержавшего закон, по которому она обязана порвать связи с Русской православной церковью (РПЦ).
Накануне госсуд Эстонии признал законными и оставил без изменений поправки к закону о церквях, вынуждающие ЭПХЦ порвать каноническую связь с РПЦ. Поправки, якобы призванные "пресечь распространение враждебного влияния", по мнению суда, конституционны и "не повлекут за собой принудительное прекращение деятельности религиозных объединений". Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро после этого заявил, что ЭПХЦ должна прекратить существующие отношения с РПЦ.
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"Поскольку решение государственного суда не устраняет всех вопросов, касающихся защиты основных прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, Церковь считает необходимым рассмотреть возможность обращения в Европейский суд по правам человека", – говорится в заявлении.
По мнению ЭПХЦ, вопрос обеспечения свободы вероисповедания в ситуации, когда религиозное объединение может быть ликвидировано из-за канонических связей, остается проблематичным.
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"ЭПХЦ в очередной раз подчеркивает, что наша деятельность и приверженность христианским идеалам не представляет и не может представлять угрозы безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонского государства", – говорится в заявлении ЭПХЦ, опубликованном на ее сайте во вторник.
Ранее конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала закон о церквях и приходах, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ и РПЦ. Президент Эстонии Алар Карис заявлял о несоответствии поправок конституции страны, но парламент вновь принял его без изменений. В октябре 2025 года Карис направил поправки в государственный суд, вновь признавший их законными.