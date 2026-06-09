Эстонская церковь может обратиться в ЕСПЧ из-за решения суда по РПЦ

«

"ЭПХЦ в очередной раз подчеркивает, что наша деятельность и приверженность христианским идеалам не представляет и не может представлять угрозы безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонского государства", – говорится в заявлении ЭПХЦ, опубликованном на ее сайте во вторник.