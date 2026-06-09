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В Эстонии произошло масштабное отключение электричества - РИА Новости, 09.06.2026
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18:30 09.06.2026
В Эстонии произошло масштабное отключение электричества

В Эстонии произошло масштабное отключение электричества, Тарту остался без света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эстонии произошли масштабные перебои с электроснабжением, без электричества остался город Тарту и его окрестности.
  • Причиной сбоя стали неполадки, возникшие в ходе плановых ремонтных работ.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Масштабные перебои с электроснабжением произошли в Эстонии, без электричества остались второй по величине город страны Тарту и его окрестности, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту. Например, в поселке Вастсе-Куусте в Пылвамаа, а также в Ныо в Тартумаа", - говорится в публикации на сайте ERR.
Отмечается, что без электричества также осталась одна из самых крупных больниц страны - клиника Тартуского университета.
Уточняется, что причиной сбоя стали неполадки, возникшие в ходе плановых ремонтных работ.
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