В Эстонии произошло масштабное отключение электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эстонии произошли масштабные перебои с электроснабжением, без электричества остался город Тарту и его окрестности.
- Причиной сбоя стали неполадки, возникшие в ходе плановых ремонтных работ.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Масштабные перебои с электроснабжением произошли в Эстонии, без электричества остались второй по величине город страны Тарту и его окрестности, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту. Например, в поселке Вастсе-Куусте в Пылвамаа, а также в Ныо в Тартумаа", - говорится в публикации на сайте ERR.
Отмечается, что без электричества также осталась одна из самых крупных больниц страны - клиника Тартуского университета.
Уточняется, что причиной сбоя стали неполадки, возникшие в ходе плановых ремонтных работ.