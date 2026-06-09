Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры ЕС столкнулись с растущим недовольством на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон, пишет The European Conservative.
- Проведение саммита, вероятно, лишь усугубит обвинения в том, что ведущие европейские деятели пытаются скрыться за внешнеполитической повесткой, пока ситуация внутри стран продолжает усугубляться, резюмируется в публикации.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС столкнулись с растущим недовольством на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон, пишет The European Conservative.
"Лондонский саммит показал, что украинский конфликт продолжает занимать центральное место во внешнеполитической повестке ведущих европейских стран. Однако он прошел на фоне растущего давления в Париже, Лондоне и Берлине, где избиратели обращают все больше внимания на такие вопросы, как экономика, миграция и общественная безопасность", — говорится в публикации.
Как отметило издание, и премьер-министр Британии Кир Стармер, и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последние годы столкнулись серьезными трудностями из-за социальных проблем и приближающихся выборов.
"Проведение саммита в Лондоне, вероятно, лишь усугубит обвинения в том, что ведущие европейские деятели пытаются скрыться за внешнеполитической повесткой, пока ситуация внутри стран продолжает усугубляться", — резюмируется в материале.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы. Помимо этого, в заявлении упоминается остановка конфликта по линии фронта как отправной точки на переговорах.