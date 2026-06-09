Рейтинг@Mail.ru
Случившееся во время визита Зеленского в Лондон вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 09.06.2026 (обновлено: 17:11 09.06.2026)
Случившееся во время визита Зеленского в Лондон вызвало переполох на Западе

ТЕС: встреча с Зеленским в Лондоне усугубила положение лидеров ЕС

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕС столкнулись с растущим недовольством на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон, пишет The European Conservative.
  • Проведение саммита, вероятно, лишь усугубит обвинения в том, что ведущие европейские деятели пытаются скрыться за внешнеполитической повесткой, пока ситуация внутри стран продолжает усугубляться, резюмируется в публикации.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС столкнулись с растущим недовольством на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон, пишет The European Conservative.
"Лондонский саммит показал, что украинский конфликт продолжает занимать центральное место во внешнеполитической повестке ведущих европейских стран. Однако он прошел на фоне растущего давления в Париже, Лондоне и Берлине, где избиратели обращают все больше внимания на такие вопросы, как экономика, миграция и общественная безопасность", — говорится в публикации.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Просто посмешище!" Новая выходка Каллас в адрес России шокировала Запад
Вчера, 16:06
Как отметило издание, и премьер-министр Британии Кир Стармер, и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последние годы столкнулись серьезными трудностями из-за социальных проблем и приближающихся выборов.
"Проведение саммита в Лондоне, вероятно, лишь усугубит обвинения в том, что ведущие европейские деятели пытаются скрыться за внешнеполитической повесткой, пока ситуация внутри стран продолжает усугубляться", — резюмируется в материале.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы. Помимо этого, в заявлении упоминается остановка конфликта по линии фронта как отправной точки на переговорах.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Заплатит высокую цену". Дерзкий выпад Каллас в адрес России ужаснул Запад
Вчера, 15:44
 
В миреЛондонВладимир ЗеленскийЕвросоюзКир СтармерУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала