Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о судах, которые якобы связаны с Россией, подтверждают стремление Евросоюза продолжать прямое противостояние с Москвой, пишет L’Antidiplomatico.
- Как пишет издание, такая стратегия становится все более разрушительной для Евросоюза, так как объединение сталкивается с экономической стагнацией, промышленным кризисом и утратой геополитического веса.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о судах, которые якобы связаны с Россией, подтверждают стремление Евросоюза продолжать прямое противостояние с Москвой, пишет L’Antidiplomatico.
Каллас ранее заявила о намерении ЕС досматривать и задерживать танкеры, перевозящие якобы российскую нефть в Средиземном море.
Как пишет издание, такая стратегия становится все более разрушительной для Евросоюза, так как объединение сталкивается с экономической стагнацией, промышленным кризисом и утратой геополитического веса.
В МИД России ранее отмечали, что категорию так называемого теневого флота в Евросоюзе выдумали в санкционном раже. В Кремле, комментируя заявления о борьбе с теневым флотом, подчеркнули, что это пиратство XXI века.