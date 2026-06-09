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"Заплатит высокую цену". Дерзкий выпад Каллас в адрес России ужаснул Запад - РИА Новости, 09.06.2026
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15:44 09.06.2026 (обновлено: 16:48 09.06.2026)
"Заплатит высокую цену". Дерзкий выпад Каллас в адрес России ужаснул Запад

AD: слова Каллас о судах, якобы связанных с РФ — сигнал разрушительного курса ЕС

© REUTERS / Vladislav CuliomzaГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о судах, которые якобы связаны с Россией, подтверждают стремление Евросоюза продолжать прямое противостояние с Москвой, пишет L’Antidiplomatico.
  • Как пишет издание, такая стратегия становится все более разрушительной для Евросоюза, так как объединение сталкивается с экономической стагнацией, промышленным кризисом и утратой геополитического веса.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о судах, которые якобы связаны с Россией, подтверждают стремление Евросоюза продолжать прямое противостояние с Москвой, пишет L’Antidiplomatico.
Каллас ранее заявила о намерении ЕС досматривать и задерживать танкеры, перевозящие якобы российскую нефть в Средиземном море.
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"Вместо того чтобы закладывать фундамент для будущей коллективной безопасности на континенте, Брюссель делает ставку на постоянную эскалацию, рискуя тем, что именно Европа заплатит самую высокую цену за конфликт, который будет затягиваться во времени", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, такая стратегия становится все более разрушительной для Евросоюза, так как объединение сталкивается с экономической стагнацией, промышленным кризисом и утратой геополитического веса.
В МИД России ранее отмечали, что категорию так называемого теневого флота в Евросоюзе выдумали в санкционном раже. В Кремле, комментируя заявления о борьбе с теневым флотом, подчеркнули, что это пиратство XXI века.
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