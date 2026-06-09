Как пишет издание, такая стратегия становится все более разрушительной для Евросоюза, так как объединение сталкивается с экономической стагнацией, промышленным кризисом и утратой геополитического веса.

В МИД России ранее отмечали, что категорию так называемого теневого флота в Евросоюзе выдумали в санкционном раже. В Кремле, комментируя заявления о борьбе с теневым флотом, подчеркнули, что это пиратство XXI века.