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ЕС хочет ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов - РИА Новости, 09.06.2026
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14:16 09.06.2026 (обновлено: 14:20 09.06.2026)
ЕС хочет ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов

Каллас: ЕС может запретить транзакции в отношении 2 портов и 4 аэропортов РФ

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.
  • В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением.
РЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
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"Два российских порта и четыре аэропорта также столкнутся с запретом на транзакции", - написала Каллас в соцсети X.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Флаги Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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