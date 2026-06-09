Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.
- В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением.
РЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
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"Два российских порта и четыре аэропорта также столкнутся с запретом на транзакции", - написала Каллас в соцсети X.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.