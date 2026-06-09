Глава Энергодара рассказал об атаках ВСУ на город

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. ВСУ с утра вторника совершили четыре атаки беспилотниками на Энергодар, повреждены здания и генераторы медсанчасти, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов.

"Сегодняшнее утро выдалось тревожным. Начиная с 6.26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА... Хорошая новость — люди целы. За медицинской помощью никто не обращался", - написал Пухов в канале на платформе " Макс ".

По его данным, основные удары пришлись на здания по проспекту Строителей, где был атакован магазин, дизель-генератор кафе, произошло возгорание, пострадало остекление и фасад здания, оборудование выведено из строя. Также противник атаковал и повредил дронами генераторы, которые обеспечивали работу медсанчасти, уточнил Пухов.