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Глава Энергодара рассказал об атаках ВСУ на город - РИА Новости, 09.06.2026
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14:01 09.06.2026
Глава Энергодара рассказал об атаках ВСУ на город

Пухов: БПЛА ВСУ с утра 4 раза атаковали Энергодар, повреждено несколько зданий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с утра вторника совершили четыре атаки беспилотниками на Энергодар.
  • Повреждены здания и генераторы медсанчасти, люди не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. ВСУ с утра вторника совершили четыре атаки беспилотниками на Энергодар, повреждены здания и генераторы медсанчасти, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов.
«

"Сегодняшнее утро выдалось тревожным. Начиная с 6.26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА... Хорошая новость — люди целы. За медицинской помощью никто не обращался", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".

По его данным, основные удары пришлись на здания по проспекту Строителей, где был атакован магазин, дизель-генератор кафе, произошло возгорание, пострадало остекление и фасад здания, оборудование выведено из строя. Также противник атаковал и повредил дронами генераторы, которые обеспечивали работу медсанчасти, уточнил Пухов.
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