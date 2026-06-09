Услугу по государственной экологической экспертизе обновили в МО

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом написал На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом написал 360.ru со ссылкой на пресс-службу областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Ключевым изменением стала возможность для внештатных экспертов минэкологии региона подписывать заключения с помощью электронной цифровой подписи, что является не просто техническим улучшением, а существенным шагом к снижению бюрократической нагрузки. Благодаря оптимизации и полному исключению очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на девять рабочих дней, отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Данная услуга, предназначенная для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, планирующих деятельность, способную оказать воздействие на окружающую среду, доступна на портале в разделе "Бизнесу" – "Экология" – "Документы и экспертиза".