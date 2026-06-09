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Услугу по государственной экологической экспертизе обновили в МО - РИА Новости, 09.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:32 09.06.2026

Услугу по государственной экологической экспертизе обновили в МО

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРублевская станция водоподготовки
Рублевская станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом написал 360.ru со ссылкой на пресс-службу областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Ключевым изменением стала возможность для внештатных экспертов минэкологии региона подписывать заключения с помощью электронной цифровой подписи, что является не просто техническим улучшением, а существенным шагом к снижению бюрократической нагрузки. Благодаря оптимизации и полному исключению очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на девять рабочих дней, отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Данная услуга, предназначенная для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, планирующих деятельность, способную оказать воздействие на окружающую среду, доступна на портале в разделе "Бизнесу" – "Экология" – "Документы и экспертиза".
Чтобы подать заявление, пользователю необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свою категорию заявителя и прикрепить к электронному обращению комплект необходимых документов, после чего итоговый результат экспертизы будет доступен для скачивания в личном кабинете.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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