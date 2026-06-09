Услугу по государственной экологической экспертизе обновили в МО

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом написал 360.ru со ссылкой на пресс-службу областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Ключевым изменением стала возможность для внештатных экспертов минэкологии региона подписывать заключения с помощью электронной цифровой подписи, что является не просто техническим улучшением, а существенным шагом к снижению бюрократической нагрузки. Благодаря оптимизации и полному исключению очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на девять рабочих дней, отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Данная услуга, предназначенная для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, планирующих деятельность, способную оказать воздействие на окружающую среду, доступна на портале в разделе "Бизнесу" – "Экология" – "Документы и экспертиза".
Чтобы подать заявление, пользователю необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свою категорию заявителя и прикрепить к электронному обращению комплект необходимых документов, после чего итоговый результат экспертизы будет доступен для скачивания в личном кабинете.