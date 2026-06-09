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ЕК увеличит штат в гендиректорате по оборонной промышленности, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2026
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10:19 09.06.2026
ЕК увеличит штат в гендиректорате по оборонной промышленности, пишут СМИ

Politico: ЕК планирует увеличить штат в гендирите по оборонной промышленности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия планирует увеличить штат сотрудников в генеральном директорате по оборонной промышленности и космосу.
  • Рассматривается кандидатура Бенедикты фон Зехер-Тосс на новую высокопоставленную должность в отделе обороны.
  • Планируется также нарастить штат генерального директората по цифровой политике в связи с реализацией европейского закона ЕС об ИИ.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) планирует увеличить штат сотрудников в генеральном директорате по оборонной промышленности и космосу, пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.
Отмечается, что это связано, в частности, с необходимостью распределения кредитных средств в рамках европейской программы перевооружения SAFE.
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"Отдел обороны Европейской комиссии планирует увеличить штат сотрудников, в том числе возможно принять на работу нового высокопоставленного чиновника", - сказано в статье.
На новую высокопоставленную должность рассматривается кандидатура Бенедикты фон Зехер-Тосс, которая сейчас работает управляющим директором в Европейской службе внешних связей, говорится в статье со ссылкой на источники.
Кроме того, планируется нарастить штат генерального директората по цифровой политике. Это связано с усилиями по реализации европейского закона ЕС об ИИ, пишет издание.
По информации СМИ, о штатных изменениях будет объявлено на этой неделе. Они реализуются в рамках ежегодной процедуры, когда 1% сотрудников ЕК (то есть около 330 человек) перераспределяются в департаменты, испытывающие особую нагрузку.
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