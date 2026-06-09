Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе

ЕК увеличит штат в гендиректорате по оборонной промышленности, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия планирует увеличить штат сотрудников в генеральном директорате по оборонной промышленности и космосу.

Рассматривается кандидатура Бенедикты фон Зехер-Тосс на новую высокопоставленную должность в отделе обороны.

Планируется также нарастить штат генерального директората по цифровой политике в связи с реализацией европейского закона ЕС об ИИ.

БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) планирует увеличить штат сотрудников в генеральном директорате по оборонной промышленности и космосу, пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

Отмечается, что это связано, в частности, с необходимостью распределения кредитных средств в рамках европейской программы перевооружения SAFE.

"Отдел обороны Европейской комиссии планирует увеличить штат сотрудников, в том числе возможно принять на работу нового высокопоставленного чиновника", - сказано в статье.

На новую высокопоставленную должность рассматривается кандидатура Бенедикты фон Зехер-Тосс, которая сейчас работает управляющим директором в Европейской службе внешних связей, говорится в статье со ссылкой на источники.

Кроме того, планируется нарастить штат генерального директората по цифровой политике. Это связано с усилиями по реализации европейского закона ЕС об ИИ, пишет издание.