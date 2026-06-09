Ефимов: в Москве завершается строительство метро "Звенигородская"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В московском районе Хорошево-Мневники завершается строительство станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.



По словам заммэра, общая готовность станции оценивается на текущий момент в 85%. Сейчас там ведутся отделочные работы, монтируются системы и оборудование, проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и техприсоединению станционного комплекса.



"На площади около 72 тысяч квадратных метров идет черновая отделка технических помещений, чистовые работы ведутся параллельно в пассажирской зоне и блоке технических помещений. На пол платформенной части выложили примерно 5 тысяч плит светло-серого гранита сибирского месторождения. При облицовке путевых стен используются многослойные модульные панели с лицевым слоем из тонированной нержавеющей стали, создающей эффект черного зеркала. Для облицовки колонн и потолка платформенной части применяются модульные панели с покрытием, напоминающим бархатное полотно", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.



Как указывается в сообщении, к настоящему времени проведен монтаж оборудования тяговой электроподстанции, проложено свыше 400 километров электрокабеля, а также трубопроводы и воздуховоды. Проводится подключение к сетям канализации и водоснабжения. На трех эскалаторах из шести завершены обкаточные испытания.



Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское, ее продлят до Красногорска. Ветка будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Станцию "Звенигородская" строят в составе первого пускового этапа линии возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на станции почти завершены работы по возведению основных конструкций и обратной засыпке котлована. Первый участок ветки планируется открыть осенью 2026 года.