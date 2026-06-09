ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой в ДРК

Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото

Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

© REUTERS / Stringer Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, из которых 101 случай — летальный.

Вспышка лихорадки Эбола прозошла в провинции Итури, на которую приходится 94% подтвержденных случаев.

ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, а также запустила План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы) совместно с Africa CDC.

ЖЕНЕВА, 9 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, 101 человек умер, сообщили в организации.

"По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход и 19 случаев выздоровления", - сообщил на брифинге в Женеве директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд.

Вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури, на которую приходится 94% (487) подтвержденных случаев.

Он отметил, что рост числа подтвержденных случаев обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.

"Также продолжаются расследования для подтверждения или исключения около ста предполагаемых случаев", - указал он.

ВОЗ направила в ДРК более 100 человек, включая специалистов по логистике, эпидемиологов, экспертов в области клинической помощи и исследований вакцин, сообщил Махамуд.

Также были доставлены 40 тонн оборудования и медицинских принадлежностей для обеспечения безопасности медицинских работников, укрепления лабораторных и диагностических возможностей, а также для обеспечения больниц средствами для поддержания их работы.

ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.