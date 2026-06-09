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ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой в ДРК - РИА Новости, 09.06.2026
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12:08 09.06.2026
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой в ДРК

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК, 101 человек умер

© REUTERS / StringerПохороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Stringer
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, из которых 101 случай — летальный.
  • Вспышка лихорадки Эбола прозошла в провинции Итури, на которую приходится 94% подтвержденных случаев.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, а также запустила План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы) совместно с Africa CDC.
ЖЕНЕВА, 9 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, 101 человек умер, сообщили в организации.
"По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход и 19 случаев выздоровления", - сообщил на брифинге в Женеве директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд.
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Вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури, на которую приходится 94% (487) подтвержденных случаев.
Он отметил, что рост числа подтвержденных случаев обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.
"Также продолжаются расследования для подтверждения или исключения около ста предполагаемых случаев", - указал он.
ВОЗ направила в ДРК более 100 человек, включая специалистов по логистике, эпидемиологов, экспертов в области клинической помощи и исследований вакцин, сообщил Махамуд.
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Также были доставлены 40 тонн оборудования и медицинских принадлежностей для обеспечения безопасности медицинских работников, укрепления лабораторных и диагностических возможностей, а также для обеспечения больниц средствами для поддержания их работы.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
В пятницу ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) запустили План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы). Согласно главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, его финансирование требует 518 миллионов долларов.
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