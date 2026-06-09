Джаз охватил город: в столице открылся джазовый фестиваль Игоря Бутмана

В столице открылся Московский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана, который продлится до 14 июня. В программе – самые разные программы на нескольких площадках, выступления более тысячи артистов из России и стран зарубежья. О программе фестиваля и его специальных проектах в интервью РИА Новости рассказал сооснователь и директор Московского джазового фестиваля и форума Jazz Across Borders, исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.

– В чем главная идея фестиваля, что отличает его от других джазовых фестивалей и событий столицы?

– Главная идея фестиваля в том, что джазовая музыка охватывает весь город. Его девиз – "Вся Москва в джазе" – это не пустой звук, это более 400 концертов в неделю, более 1000 артистов и более 300 тысяч зрителей всех поколений. И, конечно же, это мероприятие, которое приобщает к джазовой музыке молодежь и способствует развитию событийного туризма в нашей стране.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского джазового фестиваля Роман Христюк (слева) и Игорь Бутман © Фото предоставлено пресс-службой Московского джазового фестиваля Роман Христюк (слева) и Игорь Бутман

– В этом году у фестиваль отмечает пятилетний юбилей. Как бы вы определили в нескольких словах его путь, пройденный время его существования?

– Во-первых, я думаю, что фестиваль прочно встроился в событийную повестку Москвы и стал одним из самых узнаваемых во всем мире культурных брендов столицы.

Во-вторых, я считаю нашим достижением, что несмотря на сложную геополитическую обстановку, мы сохраняем международную составляющую на должном уровне. Например, в этом году к нам приезжают три коллектива из Соединенных Штатов Америки. И мы показываем, что и Московский джазовый фестиваль, и проходящие в его рамках Форум джазовых педагогов и форум Jazz Across Borders — это важные отечественные платформы для развития современного межкультурного и международного диалога.

И, наконец, третий момент – фестиваль включает в себя с каждым годом все больше событий. В дополнение к концертной и образовательной составляющим, на Никитском бульваре проходит фестивальная фотовыставка под открытым небом, в рамках фестиваля впервые состоятся экскурсии "Москва в ритме джаза".

« В ближайшие годы мы ставим для себя планы объединить еще больше людей под брендом Московского джазового фестиваля. Это событие, которое охватывает все отрасли культуры нашего города и готов к совместным проектам с регионами.

– Как зрителям сориентироваться в вашей обширной программе и списке исполнителей? По какому принципу выстроены программы на разных площадках?

– Действительно, не так много событий во всем мире представляют такое многообразие. У нас более 200 концертов на основных площадках и около 200 — на клубных.

Одним из лейтмотивов пятого юбилейного фестиваля стало пересечение джазового искусства с театром. Наша программа открывается и закрывается театральными проектами с участием маэстро Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра, Сергея Степанченко и Сергея Безрукова в Концертном зале Чайковского. В партнерстве с "Театральным бульваром" на Пушкинской набережной в Парке Горького пять дней – с 9 по 13 июня – будем показывать эксперименты на стыке джаза и театра.

Одна из инициатив, которая определяет облик фестиваля из года в год – это Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов – ежегодно мы отбираем более 100 лучших джазовых ансамблей со всей России.

« Узнать, услышать, почувствовать, чем живет современная джазовая молодежь, можно будет на бесплатных площадках Московского джазового фестиваля, где выступят победители конкурса.

Мы можем предложить нашим зрителям целый маршрут по фестивалю: перемещаться по всем пяти локациям, выбирать для себя фаворитов. За один день можно услышать выступления не менее десяти коллективов, а если перемещаться быстрее, то можно услышать и еще больше!

– Вы упомянули о разных ответвлениях джаза. А что такое современный джаз?

– Еще несколько десятилетий назад великий пианист Хэрби Хэнкок провозгласил принцип "нового стандарта", предполагающий, что музыка любого стиля может превратиться в джазовый стандарт. Современный джаз – это не какой-то определенный стиль, а отдельное музыкальное измерение, в котором артисты переосмысливают через призму языка джаза лучшие черты различных современных музыкальных стилей: электронной музыки, рока, хип-хопа и даже музыки, написанной ИИ. Это определенное пространство, которое впитывает в себя различные музыкальные веяния и всегда создает что-то качественно новое. Когда те или иные музыкальные идеи, мелодии, гармонии излагаются джазовым языком, это порождает новое искусство и новое качество музыки.

– Вернемся к программе фестиваля. Кто в этом году приезжает впервые? Может быть есть какие-то неожиданные и необычные программы?



– На фестиваль приезжают артисты из разных стран: тайские модники группа KIKI, которая исполняет музыку на стыке джаза и серф-рока, в саду "Эрмитаж" и Джаз-клубе Игоря Бутмана с пианистом Тамиром Хандельманом выступит любимая певица Клинта Иствуда – большая джазовая звезда, вокалистка Тирни Саттон. Из Нью-Йорка к нам летят еще два значимых коллектива – квартет саксофонистки и вокалистки Камиллы Турман и квартет нашего старинного друга Аллана Харриса. К V Московскому международному джазовому фестивалю мы приурочили издание альбома Московского джазового оркестра с Алланом, который был записан более 10 лет назад в Нью-Йорке на Avatar Studios.

– Сегодня джаз – музыка разных поколений. А что привносят молодые музыканты?

– Молодые музыканты привносят, с одной стороны, новую энергию, с другой стороны – новое видение. С третьей стороны, они живут в других музыкальных реалиях, что дает им возможность открывать джаз более широкой аудитории, своим сверстникам. Они знают, как и что нужно исполнить, чтобы на джазовый концерт пришла молодежь, как сделать так, чтобы эта музыка попала в плейлисты на стриминговых платформах. И безусловно, за ними будущее.

« Мы обязаны прислушиваться к тому, что играет молодежь, как она слышит и какие новые смыслы привносит в современную джазовую музыку. Каждый наш фестиваль дает нам возможность понять, куда мы движемся, в какую сторону смотрит молодежь, каким джаз будет через несколько лет.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского джазового фестиваля Площадки Московского джазового фестиваля © Фото предоставлено пресс-службой Московского джазового фестиваля Площадки Московского джазового фестиваля

– Вы уже сказали о необычных программах, которые открывают и закрывают фестиваль. И если Утесов – это безусловно "джазовый" герой, то "Слово о полку Игореве" – нестандартный выбор для этого музыкального направления. Как родилась эта идея?

– Что касается премьер и экспериментов, а Московский джазовый фестиваль – это фестиваль премьер, – я уже обмолвился о том, что в этом году мы даже не скрываем своего большого интереса к театральным экспериментам!

Фестиваль открывается новой постановкой – музыкальным спектаклем, посвященным Леониду Утесову, который создан на основании репертуара ТЕА-джаза и по мотивам его книги "Спасибо, сердце!". Леонид Утесов ассоциируется с теми песнями, под которые росли наши бабушки и дедушки, родители, песнями, которые мы сами знаем. Петь будет весь оркестр, наши солисты Олег Аккуратов и Фантине, сам маэстро Игорь Бутман, а также наш главный гость, народный артист России Сергей Степанченко.

Закрывается фестиваль еще одной премьерой, на этот раз с участием народного артиста России Сергея Безрукова – монументальным театрально-музыкальным перформансом по мотивам "Слова о полку Игореве" и музыки Александра Порфирьевича Бородина, Богатырской симфонии и оперы "Князь Игорь".

« Маэстро удалось органично соединить древнерусский эпос с музыкой XIX века в аранжировках XXI века. Это поистине эпическая работа, в которой переплетаются голоса разных эпох, и создается новое измерение.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского джазового фестиваля Площадки Московского джазового фестиваля © Фото предоставлено пресс-службой Московского джазового фестиваля Площадки Московского джазового фестиваля

У нас есть, безусловно, планы в будущем записать обе программы. Сейчас я не буду раскрывать все карты, но хочу сказать, что те программы, которые рождаются в недрах Московского джазового фестиваля, всегда перерастают во что-то большее. В частности, для несколько лет назад мы подготовили джазовую версию "Пети и Волка" Сергея Прокофьева и представили ее совместно с Константином Хабенским. Джазовые аранжировки Кристины Крит оказались до такой степени органичными, свежими и захватывающими дух, что мы решили записать "Петю и Волка" в студии и выпустить в следующем году.

Для нас очень важно искать ответы на вопрос: что фестиваль оставляет после себя? Когда артисты разъехались, когда разобраны сцены, когда зрители разошлись по домам с теплым чувством и ожиданием следующего года…