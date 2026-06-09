В Подмосковье машина с подростками попала в ДТП, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ДТП в подмосковной Шатуре погибла 17-летняя девушка.

Авария произошла на 5-м километре автодороги "Кривандино-Рошаль-Мишеронский", водитель — 17-летний подросток без прав, не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась и врезалась в дерево.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка погибла в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля в подмосковной Шатуре, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

« "Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в муниципальном округе Шатура, в котором погибла несовершеннолетняя... Сегодня примерно в 20.00 мск на 5-м километре автодороги "Кривандино-Рошаль-Мишеронский" произошло ДТП... В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка МВД.

По предварительной информации, 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки "Чанган", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.

Правоохранители добавили, что еще две несовершеннолетних, 15 и 13 лет, с телесными повреждениями госпитализированы.