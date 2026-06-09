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В Подмосковье машина с подростками попала в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 09.06.2026
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08:19 09.06.2026 (обновлено: 09:11 09.06.2026)
В Подмосковье машина с подростками попала в ДТП, один человек погиб

В подмосковной Шатуре 17-летняя девушка погибла в ДТП

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиПоследствия ДТП в Шатуре. 8 июня 2026
Последствия ДТП в Шатуре. 8 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Последствия ДТП в Шатуре. 8 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ДТП в подмосковной Шатуре погибла 17-летняя девушка.
  • Авария произошла на 5-м километре автодороги "Кривандино-Рошаль-Мишеронский", водитель — 17-летний подросток без прав, не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась и врезалась в дерево.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка погибла в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля в подмосковной Шатуре, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
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"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в муниципальном округе Шатура, в котором погибла несовершеннолетняя... Сегодня примерно в 20.00 мск на 5-м километре автодороги "Кривандино-Рошаль-Мишеронский" произошло ДТП... В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка МВД.

По предварительной информации, 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки "Чанган", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.
Правоохранители добавили, что еще две несовершеннолетних, 15 и 13 лет, с телесными повреждениями госпитализированы.
"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в главке МВД.
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ПроисшествияШатураМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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