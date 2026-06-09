В Новосибирской области водитель без прав устроил ДТП с гибелью подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ Вечером 7 июня на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2114.

Виновником аварии стал 50-летний водитель Volkswagen, лишенный права управления транспортными средствами; в результате ДТП погиб 17-летний водитель ВАЗ-2114, который также не имел водительских прав.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Лишенный прав 50-летний мужчина в Новосибирской области стал виновником дорожной аварии с гибелью 17-летнего подростка, который тоже не имел права садиться за руль, сообщает прокуратура региона.

По данным областной Госавтоинспекции, вечером 7 июня на трассе Р-254 "Иртыш" водитель легкового автомобиля Volkswagen при обгоне в разрешенном месте на встречной полосе столкнулся со встречным ВАЗ-2114 под управлением подростка без водительских прав. Пострадал водитель Volkswagen и два пассажира ВАЗ. Водитель отечественного авто скончался.

"Установлено, что виновником ДТП стал водитель Volkswagen, 50-летний житель Омска . По данным отдела ГИБДД , мужчина управлял автомобилем будучи лишенным права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении. Таким образом, водители обоих автомобилей не имели права садиться за руль.