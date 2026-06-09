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В Новосибирской области водитель без прав устроил ДТП с гибелью подростка - РИА Новости, 09.06.2026
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06:28 09.06.2026 (обновлено: 07:27 09.06.2026)
В Новосибирской области водитель без прав устроил ДТП с гибелью подростка

В Новосибирской области водитель без прав устроил ДТП, в котором погиб подросток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 7 июня на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2114.
  • Виновником аварии стал 50-летний водитель Volkswagen, лишенный права управления транспортными средствами; в результате ДТП погиб 17-летний водитель ВАЗ-2114, который также не имел водительских прав.
  • По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Лишенный прав 50-летний мужчина в Новосибирской области стал виновником дорожной аварии с гибелью 17-летнего подростка, который тоже не имел права садиться за руль, сообщает прокуратура региона.
По данным областной Госавтоинспекции, вечером 7 июня на трассе Р-254 "Иртыш" водитель легкового автомобиля Volkswagen при обгоне в разрешенном месте на встречной полосе столкнулся со встречным ВАЗ-2114 под управлением подростка без водительских прав. Пострадал водитель Volkswagen и два пассажира ВАЗ. Водитель отечественного авто скончался.
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"Установлено, что виновником ДТП стал водитель Volkswagen, 50-летний житель Омска. По данным отдела ГИБДД, мужчина управлял автомобилем будучи лишенным права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении. Таким образом, водители обоих автомобилей не имели права садиться за руль.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами). Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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