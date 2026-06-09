В Новосибирской области водитель без прав устроил ДТП с гибелью подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером 7 июня на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2114.
- Виновником аварии стал 50-летний водитель Volkswagen, лишенный права управления транспортными средствами; в результате ДТП погиб 17-летний водитель ВАЗ-2114, который также не имел водительских прав.
- По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Лишенный прав 50-летний мужчина в Новосибирской области стал виновником дорожной аварии с гибелью 17-летнего подростка, который тоже не имел права садиться за руль, сообщает прокуратура региона.
По данным областной Госавтоинспекции, вечером 7 июня на трассе Р-254 "Иртыш" водитель легкового автомобиля Volkswagen при обгоне в разрешенном месте на встречной полосе столкнулся со встречным ВАЗ-2114 под управлением подростка без водительских прав. Пострадал водитель Volkswagen и два пассажира ВАЗ. Водитель отечественного авто скончался.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами). Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.