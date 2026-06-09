Российский дрон уничтожил украинскую гаубицу за 1,5 миллиона долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский дрон уничтожил украинскую гаубицу «Богдана-Б» в Харьковской области.
- Стоимость уничтоженной гаубицы оценивается в 1,5 миллиона долларов, она имеет калибр НАТО 155 мм и поступила на вооружение в 2025 году.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российский дрон уничтожил в Харьковской области украинскую гаубицу "Богдана-Б", стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Под Купянском оператор нашего ударного БПЛА одним точным попаданием уничтожил гаубицу "Богдана-Б". Это новейшая буксируемая версия украинской самоходки "Богдана". Цена одного такого орудия оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что орудие имеет калибр НАТО 155 мм. Гаубица поступила на вооружение в 2025 году, украинская промышленность выпустила их более 100 единиц.