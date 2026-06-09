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Российский дрон уничтожил украинскую гаубицу за 1,5 миллиона долларов - РИА Новости, 09.06.2026
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Российский дрон уничтожил украинскую гаубицу за 1,5 миллиона долларов

РИА Новости: российский дрон взорвал украинскую гаубицу "Богдана-Б" за $1,5 млн

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский дрон уничтожил украинскую гаубицу «Богдана-Б» в Харьковской области.
  • Стоимость уничтоженной гаубицы оценивается в 1,5 миллиона долларов, она имеет калибр НАТО 155 мм и поступила на вооружение в 2025 году.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российский дрон уничтожил в Харьковской области украинскую гаубицу "Богдана-Б", стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Под Купянском оператор нашего ударного БПЛА одним точным попаданием уничтожил гаубицу "Богдана-Б". Это новейшая буксируемая версия украинской самоходки "Богдана". Цена одного такого орудия оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что орудие имеет калибр НАТО 155 мм. Гаубица поступила на вооружение в 2025 году, украинская промышленность выпустила их более 100 единиц.
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