В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Дорогощь Белгородской области мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского FPV-дрона.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены транспортные средства и частный дом в результате атак дронов.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Дорогощь Белгородской области, его госпитализируют, сообщили в оперштабе региона.
"В Грайворонском округе в селе Дорогощь в результате атаки FPV-дрона у мужчины осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцы самообороны и "БАРС-Белгород" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также в селе, по информации ведомства, от ударов дронов повреждены два транспортных средства, а в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал легковой автомобиль.
"В городе Шебекино при детонации FPV-дрона посечены два автомобиля. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом — повреждено остекление", - уточнили в оперштабе.