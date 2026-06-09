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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 09.06.2026
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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В селе Дорогощь Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Дорогощь Белгородской области мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского FPV-дрона.
  • В нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены транспортные средства и частный дом в результате атак дронов.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Дорогощь Белгородской области, его госпитализируют, сообщили в оперштабе региона.
"В Грайворонском округе в селе Дорогощь в результате атаки FPV-дрона у мужчины осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцы самообороны и "БАРС-Белгород" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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Также в селе, по информации ведомства, от ударов дронов повреждены два транспортных средства, а в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал легковой автомобиль.
"В городе Шебекино при детонации FPV-дрона посечены два автомобиля. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом — повреждено остекление", - уточнили в оперштабе.
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