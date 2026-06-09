В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Дорогощь Белгородской области, его госпитализируют, сообщили в оперштабе региона.

Также в селе, по информации ведомства, от ударов дронов повреждены два транспортных средства, а в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал легковой автомобиль.