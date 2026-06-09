В Молдавии владелец участка, где взорвался дрон ВСУ, потребовал компенсацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оргеевском районе Молдавии недалеко от села Лопатна взорвался дрон с надписями на украинском языке.
- Владелец земельного участка, на котором произошел взрыв, потребовал компенсацию за причиненный ущерб.
- Мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку выразила сложности в подсчете ущерба и надежду, что подобная ситуация больше не повторится.
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Владелец земельного участка в Молдавии, на который упал и взорвался украинский беспилотник, потребовал компенсацию за причиненный ущерб, сообщает телеканал TVR Moldova.
В ночь на понедельник в Оргеевском районе Молдавии недалеко от села Лопатна взорвался дрон. На обломках были обнаружены надписи на украинском языке, что подтвердило версию о его происхождении. В пресс-службе МИД республики признали, что, по предварительным данным, аппарат является украинским, однако в официальных заявлениях министерство переложило ответственность за ситуацию на Россию.
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"Владелец сельскохозяйственного участка написал заявление в мэрию, и теперь нам предстоит принять меры. Это впервые — раньше с таким не сталкивались. Дай Бог, чтобы было в последний раз. А как подсчитывать ущерб — это очень сложно и эмоционально тяжело. Мы так испугались из-за дрона, дом задрожал", — рассказала телеканалу мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку.
В воздушном пространстве европейских стран ранее неоднократно фиксировались пролеты БПЛА. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров отмечал, что беспилотники залетали на чужую территорию именно со стороны Украины. Ранее в Молдавии уже находили обломки беспилотников, однако компетентные органы не предоставляли доказательств, подтверждающих их принадлежность какой-либо из сторон конфликта.