В Молдавии владелец участка, где взорвался дрон ВСУ, потребовал компенсацию

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"Владелец сельскохозяйственного участка написал заявление в мэрию, и теперь нам предстоит принять меры. Это впервые — раньше с таким не сталкивались. Дай Бог, чтобы было в последний раз. А как подсчитывать ущерб — это очень сложно и эмоционально тяжело. Мы так испугались из-за дрона, дом задрожал", — рассказала телеканалу мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку.