Иск Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иск Ларисы Долиной к мошенникам поступил в Лефортовский суд Москвы 8 июня 2026 года.
- В исковом заявлении указано, что за певицей признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению вреда в размере 176 141 000 рублей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иск певицы Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в Лефортовский суд, сообщается в канале Судов общей юрисдикции Москвы на платформе "Макс".
"В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основа Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно исковому заявлению, приговором Балашихинского городского суда Подмосковья от 28 ноября 2025 года за потерпевшей Ларисой Долиной признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению вреда в размере 176 141 000 рублей.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.