Иск Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в суд

Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.