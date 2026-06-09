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Иск Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в суд - РИА Новости, 09.06.2026
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16:54 09.06.2026
Иск Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в суд

Иск Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в Лефортовский суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иск Ларисы Долиной к мошенникам поступил в Лефортовский суд Москвы 8 июня 2026 года.
  • В исковом заявлении указано, что за певицей признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению вреда в размере 176 141 000 рублей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иск певицы Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в Лефортовский суд, сообщается в канале Судов общей юрисдикции Москвы на платформе "Макс".
"В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основа Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, согласно исковому заявлению, приговором Балашихинского городского суда Подмосковья от 28 ноября 2025 года за потерпевшей Ларисой Долиной признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению вреда в размере 176 141 000 рублей.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
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