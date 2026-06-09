Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в ДНР восемь мирных жителей пострадали из-за атак дронов ВСУ.
- Три человека получили ранения на автодороге Донецк — Красноармейск вблизи села Пески.
- Пять работников автодорожного предприятия пострадали вблизи села Яковлевка.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали в ДНР во вторник из-за атак дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. На автодороге Донецк - Красноармейск вблизи села Пески городского округа Донецк тяжелые ранения получил мужчина 2007 года рождения, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 года рождения и девушка 2008 года рождения", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на Донецкой кольцевой автодороге вблизи села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа пострадали пять работников автодорожного предприятия.
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