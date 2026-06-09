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За неделю 11 человек погибли от атак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 09.06.2026
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11:12 09.06.2026
За неделю 11 человек погибли от атак ВСУ в ДНР

Морозова: в ДНР за неделю от атак ВСУ 11 человек погибли, 51 ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 по 8 июня в Донецкой Народной Республике 51 человек получил ранения, в том числе трое детей, и 11 человек погибли в результате атак ВСУ.
  • Общее число жителей ДНР, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 669 человек, среди них 1067 детей.
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Пятьдесят один человек, среди которых трое детей, получили ранения, и одиннадцать человек погибли в Донецкой Народной Республике от атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
"С 01.06 по 08.06 в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 51 человек, в том числе трое детей, и 11 человек скончались", - сказала Морозова.
Она добавила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 669 человек, среди них 1067 детей.
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Донецкая Народная РеспубликаДарья Морозова
 
 
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