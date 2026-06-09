За неделю 11 человек погибли от атак ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Пятьдесят один человек, среди которых трое детей, получили ранения, и одиннадцать человек погибли в Донецкой Народной Республике от атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.

Она добавила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 669 человек, среди них 1067 детей.